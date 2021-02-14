صحية ولذيذة.. وصفات غير تقليدية للاحتفال بـ عيد الحب

يتم الاحتفال بـ عيد الحب في الرابع عشر من فبراير، ولكل شخص الطريقة الخاصة في إظهار عاطفته لأحبائه، يحب البعض القيام بإيماءات صغيرة لطيفة تنقل حبهم، ونظرا إلي الظروف ة التي مرت العام الماضي، حيث شهد العالم جائحة COVID-19 ، يبدو أن أفضل هدية يمكنك تقديمها لشخص ما في هذه المرحلة، هي هدية صحية.





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فستكون فكرة رائعة أن تطبخ لهم في عيد الحب بعض الأطعمة الصحية واللذيذة، فقدم موقع timesnownews، بعض الوصفات الشهية التي ستساعدك على تقديم أفضل ما لديك في يوم الحب.





-وافل الموز والجوز بالكراميل

مكونات

300 جرام دقيق

10 جرام من صودا الخبز

رشة ملح

60 جرام سكر

100 جرام زبدة

2 بيض

1/2 لتر حليب

3 أكياس شاي

2 ملاعق كبيرة من قشر حبوب الكاكاو

50 جرام جوز مقطع

50 جرام سكر بني





طريقة التحضير





يُسخن الحليب ويُوضع في كيسين من الشاي وقشرة حبة الكاكاو ويُنقع المزيج. (نصيحة: ضعي الحليب مع أكياس الشاي وقشرة حبوب الكاكاو في الثلاجة واتركيها تنقع طوال الليل).

افتح كيس الشاي الأيسر واسحق أوراق الشاي في الهاون.

اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والشاي المسحوق.

تذوب الزبدة وانتظر حتى تبرد. سبعة شراب الشاي بالحليب. أضيفي الزبدة السائلة مع الملح والسكر و 2 بيضة إلى خليط الدقيق. أضف الحليب ببطء واخلطه. أعط العجينة ساعة راحة.

يقطع الجوز ويضاف السكر البني في مقلاة وينتظر حتى تحصل على الكراميل البني الفاتح. أضيفي الجوز ولفيهم بالكراميل. يُرفع الجوز المُكرمل من المقلاة ويُترك ليبرد.

أضيفي بعض العجين في أجزاء في مكواة الوافل واخبزيها.

قدمي الوافل الفاتر مع الموز المفروم والجوز بالكراميل وصلصة الكراميل.





- البراوني بالنعناع والجوز

مكونات

كوب جوز

1 كوب تمر ، منقوع في ماء ساخن لمدة خمس دقائق على الأقل

1/3 كوب مسحوق كاكاو

1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة النعناع

قليل من الملح

1-2 ملعقة كبيرة ماء حسب الحاجة

1 كوب رقائق شوكولاتة ذائبة

1/4 كوب حلوى مجروشة.





طريقة التحضير

في معالج الطعام ، اخلطي الجوز والتمر معًا حتى تصبح ناعمة ، وكشط الجوانب حسب الحاجة.

أضف مسحوق الكاكاو وخلاصة النعناع والملح. يمزج.

أضف 1-2 ملعقة كبيرة من الماء حسب الحاجة. قد تتشكل كرة من العجين في معالج الطعام الخاص بك.

تُلف على شكل كرات وتجمد لمدة 15 دقيقة على الأقل.

قم بإذابة الشوكولاتة وسحق قصب الحلوى أثناء تجميد اللدغات.

اغمس كل قضمة في الشوكولاتة المذابة ، أو رشها فوقها ، ثم ضع فوقها قصب الحلوى المهروسة.

احفظه في الثلاجة أو الفريزر.





-كيكة الشوكولاتة مع الجوز المحلى

مكونات

كيك

85 جرام شوكولاتة حلوة ومر

كوب واحد من القهوة الساخنة (الماء الساخن يعمل أيضًا)

1/2 كوب كريمة حامضة

1/2 كوب حليب كامل الدسم

1/2 كوب زيت كانولا

3 بيضات كبيرة بدرجة حرارة الغرفة

1 ملعقة صغيرة فانيليا نقية

2 كوب دقيق لجميع الأغراض

2 كوب سكر

3/4 كوب مسحوق كاكاو بالطريقة الهولندية

2 ملاعق صغيرة من صودا الخبز

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة ملح





زبدة الشوكولاتة

226 جرام شوكولاتة نصف حلوة ، مفرومة

1 1/2 كوب زبدة غير مملحة ، بدرجة حرارة الغرفة

1 ملعقة صغيرة فانيليا نقية

2 ملاعق كبيرة شراب الذرة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

2 كوب سكر حلويات





الجوز المسكر

2 كوب جوز

1/2 كوب سكر

1/4 ملعقة صغيرة ملح









طريقة التحضير

للكيك:

اضبط رف الفرن على الوضع الأوسط. سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، وزبدة ودقيق في قدر مقاس 9 × 13 بوصة وبطني الجزء السفلي بورق الزبدة.

ضعي الشوكولاتة المرّة في وعاء صغير. صب الماء الساخن فوقه وغطيه بقطعة من البلاستيك. في وعاء متوسط الحجم أو كوب قياس سائل ، اخفقي الكريمة الحامضة والحليب وزيت الكانولا والبيض والفانيليا.

في وعاء الخلاط المزود بمجداف ، اخلطي الدقيق والسكر ومسحوق الكاكاو وصودا الخبز والبيكنج بودر والملح على نار خفيفة حتى يتجانس. مع تشغيل الخلاط على نار منخفضة ، أضيفي مزيج الكريما الحامضة ببطء. زد السرعة إلى متوسطة واضرب حتى يجتمع ، 20 إلى 30 ثانية.

اخفقي الشوكولاتة والماء الساخن معًا حتى تصبح ناعمة تمامًا. مع تشغيل الخلاط على نار منخفضة ، اسكب مزيج الشوكولاتة ببطء في الخليط واخلطه حتى يتجانس تمامًا. باستخدام الملعقة ، امنح الخليط عدة دورات للتأكد من خلطه تمامًا.

صب الخليط بالتساوي في القدور المعدة. اخبزي لمدة 25 إلى 35 دقيقة ، حتى يخرج سيخ خشبي أو عود أسنان مع أصغر قطعة من الفتات.

انقل الكعك إلى رف سلكي واتركه يبرد لمدة 30 دقيقة. اقلب الكعك على صينية نصف صفيحة مبطنة بورق الزبدة ، انزع ورق الزبدة من أسفل الكعك ، واترك الكعك يبرد تمامًا رأسًا على عقب (سيساعد ذلك على تفريغ أي قبة). بمجرد أن تبرد الكعك ، يمكن لفها بالبلاستيك وتبريدها طوال الليل أو تجميدها (يمكن أيضًا تجميد الكيك دون تجميد لمدة تصل إلى شهر واحد).

لتحضير الزبدة:

ضعي حوالي 1 بوصة من الماء في قدر متوسط الحجم واتركيه حتى يغلي برفق.

تذوب الشوكولاتة في وعاء عازل للحرارة فوق قدر الماء المغلي ، مع الحرص على عدم ترك الماء يلمس قاع الوعاء. يقلب باستمرار حتى يذوب ويترك جانبًا ليبرد قليلًا.

في وعاء خلاط مزود بمضرب ، اخفقي الزبدة على نار متوسطة حتى تصبح صفراء فاتحة ورقيقة ، لمدة 3 دقائق تقريبًا. نضيف الفانيليا وشراب الذرة والملح ونخفق على نار متوسطة حتى تمتزج.

اقلب الخلاط إلى مستوى منخفض وأضف سكر الحلويات تدريجيًا. يخفق على نار متوسطة ، ويتوقف لكشط جوانب الوعاء حسب الضرورة ، حتى تصبح ناعمة ودسمة ، 2-3 دقائق. تضاف الشوكولاتة وتخلط على سرعة منخفضة حتى تختفي الخطوط.

للجوز المسكر

في مقلاة كبيرة ، اخلطي الجوز والسكر والملح معًا. يُطهى على نار متوسطة حتى يبدأ السكر في الذوبان وتبدأ المكسرات في التحميص مع التحريك باستمرار تقريبًا. بمجرد أن يبدأ السكر في الذوبان ، خففي الحرارة واطهيه حتى يتحول السكر إلى كراميل خفيف. تُسكب المكسرات على صينية خبز مبطنة بورق زبدة. اتركها تبرد تمامًا قبل تقطيعها إلى قطع صغيرة.





زيني الكيك بكريمة الزبدة بالشوكولاتة، ضعي الجوز المحلى المفروم على جوانب الكيك.