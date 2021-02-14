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سيارات

ميتسوبيشي تطرح فئات جديدة من إكليبس.. سعر ومواصفات

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:00 ص
ميتسوبيشى
ميتسوبيشى
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كريم عاطف

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية ميتسوبيشي مؤخرا فى السوق المحلية المصرية عن طرح فئات جديدة من سيارتها "إكليبس كروس" تحمل اسم "بلاك إيديشن"، وتتمثل في فئتين جديدتين للسيارة موديل 2021.


وأوضح وكيل ميتسوبيشي فى مصر أن الفئتين الجديدتين من إكليبس كروس بلاك إيديشن، يتوفر لهما بعض الإضافات الجديدة مقارنة بالفئات السابقة عليهما دون تغيير في الشكل الخارجي للسيارة.


وبذلك تصبح هناك 5 فئات متوفرة للسيارة إكليبس 2021 فى مصر، وهى الفئة الأولى الأساسية والفئة الثانية «F/O» و الفئة الثالثة «H/L» ، بالإضافة إلى الفئتين إكليبس كروس بلاك إيديشن.


وتستمد السيارة ميتسوبيشي إكليبس 2021 قوتها من محرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو ، لينتج قوة 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، تتصل ناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.


و تتسارع السيارة ميتسوبيشي إكليبس 2021 من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 9.3 ثانية. ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.


وتتمثل التجهيزات الجديدة في الفئات الجديدة بلاك ايديشن من اكليبس كروس في حصول كليهما على 7 ايرباج، وتزويدهما بعجلات 18 بوصة رياضية باللون الأسود مع ظهور اللون الأسود.


كما يدل اسم الفئات الجديدة في العديد من أجزاء السيارات مثل الشبكة الأمامية وفي الاكصدام الأمامي والخلفي مع عتبات الأبواب والمرايا الجانبية وبعض اللمسات الداخلية، بالإضافة إلى حصول السيارات على دواسات داخلية من الألومنيوم.


أما عن أسعار ميتسوبيشي اكليبس فى السوق المصرية، فتأتى كالتالى:

- أوتوماتيك / GLX MIDLINE 2021     1500 CC تربو       375,000 جنيه

- أوتوماتيك / GLS MIDLINE 2021      1500 CC تربو       410,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2021     1500 CC تربو       440,000 جنيه

- أوتوماتيك / TOP LINE 2021      1500 CC تربو       470,000 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIUM 2021     1500 CC تربو       490,000 جنيه


بالإضافة إلى نسخ بلاك إيديشن التى تتوفر في فئتين بالأسعار التالية :

- فئة بلاك ايديشن انسبورت 425 ألف جنيه.

- فئة بلاك ايديشن انستايل 455 ألف جنيه.

ميتسوبيشي تطرح فئات جديدة من إكليبس.. سعر ومواصفات
ميتسوبيشي تطرح فئات جديدة من إكليبس.. سعر ومواصفات
ميتسوبيشي تطرح فئات جديدة من إكليبس.. سعر ومواصفات
ميتسوبيشي تطرح فئات جديدة من إكليبس.. سعر ومواصفات
ميتسوبيشي تطرح فئات جديدة من إكليبس.. سعر ومواصفات
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