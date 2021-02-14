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اقتصاد

جولة لمسئولي «الإسكان» بمشروعات 6 أكتوبر ووضع حجر أساس مستشفى طوارئ بالمدينة

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:03 ص
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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آمنة عبدالعظيم

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية موسعة بعددٍ من المشروعات القومية الجارى تنفيذها بمدينة 6 أكتوبر، يرافقه المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروعات، بهدف دفع العمل بالمشروعات وإزالة أي عقبات. 


واستهل مسئولو الإسكان الجولة، بتفقد موقع مشروع سكن لكل المصريين بإجمالى 2112 وحدة سكنية (88 عمارة) على مساحة 69 فدانًا، والجاري البدء في تنفيذه بالقطاع الشمالى للمدينة بجوار منطقة الـ2000 قطعة، والمطل على الطريق الدائري الأوسطى. 


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كما تفقد مسئولو الوزارة مشروع "JANNA" بإجمالى (6720) وحدة سكنية (280عمارة) على مساحة 153,5 فدان، والذى يقع فى القطاع الشمالى للمدينة، والموقع ثرى بالمسطحات الخضراء وأعمال تنسيق الموقع والخدمات، وأسوار وبوابات وشركة أمن وحراسة. 


وتفقد مسئولو الإسكان، مشروع الطريق الدائرى الأوسطى بنطاق المدينة ويبلغ طوله 26,5كم، بعرض 82 مترًا بالاتجاهين، وحارتي خدمة، ويربط بين طريق الضبعة وحتى طريق الفيوم، وهذه المرحلة تربط المدينة بمحافظات الوجهين البحرى والقبلى، بجانب تفقد طرق المناطق السياحية الشمالية. 


وأشاد المهندس عبدالمطلب ممدوح بالمجهود المبذول فى مختلف القطاعات بالمدينة، وأكد ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروعات فى المواعيد المحددة والالتزام بأقصى درجات معايير الجودة.


وخلال جولتهم بالمدينة، قام مسئولو الوزارة، بوضع حجر الأساس لمشروع مستشفى 6 أكتوبر "توسعة المستشفى العام  بالحى السادس" ، بحضور  محمود برعي، رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس الأمناء، بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية لسكان المدينة والمترددين عليها.​

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