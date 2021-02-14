بكاميرا 48 ميجابيكسل.. تسريبات تكشف تصميم هاتف إل جي القادم LG W41

طرحت شركة إل جي LG، هواتفها الذكية W31 وW31+ في شهر نوفمبر الماضي، واليوم أشارت بعض التسريبات إلى أن الشركة الكورية الجنوبية تعتزم تقديم جيل جديد من السلسلة الذي يتضمن هاتف LG W41، وLG W41 Plus، وLG W41 Pro.









وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، شارك المسرب التقني الشهير Evan Blass صور ثلاثية الأبعاد كشفت التصميم الذي سيأتي بها أحد هواتف إل جي القادمة والمسمى LG W41.









وكشفت الصور المسربة أن هاتف LG W41، والذي يحمل طراز رقم LMK610، سيأتي بتصميم شاشة مثقوبة، مع إعدادات كاميرا خلفية رباعية متصلة بقارئ بصمات الأصابع.









ووفقا لصور Evan Blass، فإن هاتف LG W41، سيأتي بكاميرا خلفية الرئيسية منها ستأتي بدقة 48 ميجابيكسل، وتظهر الصور فتحة لشريحة SIM في الجانب الأيسر من إطار الهاتف، إلى جانب زري التحكم بالصوت وزر التشغيل في الإطار الأيمن من الهاتف.









وكما يظهر زر آخر يشار إلى أنه قد يكون مفتاحا مخصصا يدعم تنشيط مساعد Google الرقمي، وتشير التسريبات إلى أن هذه المواصفات ستوفرها شركة إل جي في الإصدارات الثلاثة من هواتف LG W41، بينما تتغير بعضها في طرازي الـ Plus وPro.









ومن المتوقع أن تطلق شركة إل جي سلسلة هواتفها المرتقبة W41، حصريا في الهند فقط، لذا من المحتمل أن تعلن السركة الكورية الجنوبية عن الثلاثة هواتف قريبا.



