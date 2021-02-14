شاهد.. العرض الأول لـ أسرار شهريار عن حياة الموسيقار حلمي بكر

يتناول الفيلم ألحان حلمي بكر، والتي وصلت لـ 1800 لحن بخلاف ألحانه للفوازير، ووضعه الموسيقى التصويرية لعشرات المسرحيات والأفلام السينمائية.

وتضمنت أحداث الفيلم الذي تدور أحداثه في 38 دقيقة أشهر زيجات حلمى بكر بداية من الفنانة سهير رمزي، ثم شاهيناز طوب صقال شقيقة الفنانة شويكار، إلى أن وصل عدد زوجاته لرقم 15، وكان بينهن صحفيات وطالبات.

وتناول الفيلم قصة حياته منذ ولادته بالقاهرة، كما يتحدث «حلمي» عن عبدالوهاب وعبدالحليم وصباح ووردة وشادية وغيرهم، ويهاجم «حلمي» في حواره بالفيلم أحلام، مؤكدًا أنها دائمة التغير فى آرائها الفنية ولا تتوقف عند رأي لها، كما انتقد كل من أنغام وعمرو دياب وتامر حسنى الذى تحدث عن موهبتهم، إلا أنهما لا يستقران عند اختياراتهما، مؤكدًا أنهما فقدا جمهورهما لأكثر من سبب.

وفي الفيلم أيضًا يتحدث عدد من الفنانين والنقاد عن «حلمى» منهم المطرب الكبير لطفي بوشناق والشاعر الغنائي صلاح فايز والناقد الفني علي فقندش والموسيقار منير الوسيمي والفنان أحمد بدير والناقد مصطفى الطهطاوى، والفنان حسين نوح.

عرض برنامج "صباح الخير" المذاع عبر التليفزيون المصري، تقريرا بعنوان العرض الأول للفيلم التسجيلي عن حياة الموسيقار حلمي بكر، حيث يتناول الفيلم التسجيلى "أسرار شهريار" المقرر عرضه بمركز الهناجر قصصا من حياة الموسيقار الكبير حلمى بكر وقام بإخراجه عاطف سليمان، وحرص على الحضور المطرب سامح يسري.