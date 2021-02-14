مصر تنظم الدورة الأولى لمعرض «ذا ريل جيت» 25 مارس المقبل

يقام معرض ومؤتمر "ذا ريل جيت" للعقارات لأول مرة في مصر وذلك في الفترة من 25 - 27 مارس المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك فى المعرض أكثر من 40 عارضًا يمثلون كبرى شركات التطوير العقاري، لعرض مشروعاتهم السكنية والسياحية والإدارية والتجارية والترفيهية، في جميع أنحاء الجمهورية، سواء بالمحافظات أو المدن الجديدة تعكس بصورة واضحة مستقبل العقار في مصر خلال السنوات القادمة.





اقرأ أيضًا:





ويتيح معرض ومؤتمر"ذا ريل جيت" للعقارات فرصا استثمارية كبرى طبقا لما تشهده سوق العقارات المصرى من تطور مستمر، بفضل الطلب المتزايد على العقارات والذي بلغ ما يقرب من 900 ألف وحدة سنويًا خاصة فى خطة التنمية العمرانية التى تنفذها الدولة المصرية ضمن استراتيجية التنمية المتكاملة والتي تهدف لبناء 20 مدينة جديدة بالإضافة إلى تطوير 23 مدينة موجودة بالفعل ورؤية مصر 2030، والتى تعتبر شركات التطوير العقاري جزء منها في ظل حجم المشروعات العقارية المنتشرة في ربوع مصر وخاصة فى المناطق الجديدة ومدن الجيل الرابع.



