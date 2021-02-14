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اقتصاد

مصر تنظم الدورة الأولى لمعرض «ذا ريل جيت» 25 مارس المقبل

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:14 م
ذا ريل جيت
ذا ريل جيت
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آمنة عبدالعظيم
يقام معرض ومؤتمر "ذا ريل جيت" للعقارات لأول مرة في مصر وذلك في الفترة من 25 - 27 مارس المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
ويشارك فى المعرض أكثر من 40 عارضًا يمثلون كبرى شركات التطوير العقاري، لعرض مشروعاتهم السكنية والسياحية والإدارية والتجارية والترفيهية، في جميع أنحاء الجمهورية، سواء بالمحافظات أو المدن الجديدة تعكس بصورة واضحة مستقبل العقار في مصر خلال السنوات القادمة.

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ويتيح معرض ومؤتمر"ذا ريل جيت" للعقارات فرصا استثمارية كبرى طبقا لما تشهده سوق العقارات المصرى من تطور مستمر، بفضل الطلب المتزايد على العقارات والذي بلغ ما يقرب من 900 ألف وحدة سنويًا خاصة فى خطة التنمية العمرانية التى تنفذها الدولة المصرية ضمن استراتيجية التنمية المتكاملة والتي تهدف لبناء 20 مدينة جديدة بالإضافة إلى تطوير 23 مدينة موجودة بالفعل ورؤية مصر 2030، والتى تعتبر شركات التطوير العقاري جزء منها في ظل حجم المشروعات العقارية المنتشرة في ربوع مصر وخاصة فى المناطق الجديدة ومدن الجيل الرابع.

من جانبه، أوضح أحمد غزي المشرف على تنظيم المعرض، ان اقامة المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يؤكد على توجه الدولة المصرية للاهتمام بالتنمية العمرانية فى جميع انحاء الجمهورية، كما تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التي تولى القطاع العقاري اهتماما كبيرا يظهر فى حركة التنمية العمرانية وتخطيط المدن الجديدة، واتاحة فرص استثمارية كبرى في مناطق عديدة. واضاف انه تم تنظيم معرض ومؤتمر "ذا ريل جيت" للعقارات ليكون رائدًا في القطاع العقاري ومنصة للمطورين العقاريين كأحد أهم الأدوات التسويقية التي يمكن أن تساعد الشركات في تحقيق أهدافها وتلبية الطلب علي العقار كملاذ آمن للاستثمار.
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