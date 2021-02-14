نقيب الزراعيين: تنفيذ دورات تدريبية للمهندسين

التقي الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بمكتبه اليوم اللواء أحمد يسري مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا المشرف علي دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا ومروان عبد الحميد وفيفيان شاكر وحسين اللبيدي وذلك لوضع الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بتنظيم دورات اكاديمية ناصر العسكرية.





وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية الاحد، أنه في أطار حرص النقابة علي تعميق الوعي بالامن القومي المصري لدي جموع الزراعيين وأسرهم فإن النقابة بصدد الإعداد والتحضير لاستقدام دورات اكاديميه ناصر العسكرية العليا بين قاعات نادي الزراعيين موضحا أن دورات استراتيجيات الأمن القومي بأكاديمية ناصر اعسكرية تستهدف التوعية بمخاطر حروب الأجيال واستهداف العقول والدعاية السوداء لتفتيت الاوطان.





واضاف «خليفة» ان تنظيم هذه الدورات في اكاديمية ناصر العسكرية يعمل علي زرع قيم الانتماء وحب الاوطان لدي كل المشاركين في هذه الدورات بما يضمن سيادة روح الانتماء لدي الدولة المصرية.





وأوضح نقيب الزراعيين أن إقامة مثل هذه الدورات في رحاب نقابة الزراعيين يعد نقلة نوعية تستهدف بناء المهندسين الزراعيين وأسرهم ثقافيا وفكريا وإبعادهم عن الفكر الهدام والمتطرف من أجل بناء مصر الجديدة.



