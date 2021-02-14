أزمة لفظ عنصري.. رابطة الدوري السعودي تحيل أحداث مباراة النصر والشباب للانضباط

أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بيانا بعد أحداث مباراة النصر وضيفه الشباب، في الدوري السعودي للمحترفين.









وتلقى النصر الهزيمة القاسية أمام الشباب برباعية نظيفة، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.











وقالت الرابطة في بيانها: "تود رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الإيضاح أنه يتم رصد أي تجاوزات تصدر من مسؤولي أو لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال المباريات، ويتم تدوينها من قبل مراقبي المباريات، لرفعها للجان القضائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم".









وتابعت: "في هذا الإطار فقد تم رصد ما حدث من تجاوزات في مباراة النصر والشباب ضمن مباريات الجولة 18، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من قبل مراقب المباراة، وجار الرفع بذلك للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم".









وأضافت: "تنوه الرابطة بأنه يجب على مسئولي الأندية واللاعبين التحلي بالروح الرياضية".









وجاء هذا القرار بعد غضب رئيس الشباب خالد البلطان تجاه دكة بدلاء النصر، مؤكدً أن لاعب الشباب تعرض للفظ عنصري من لاعبي العالمي.









بهذا الانتصار، حلّق الشباب في صدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة، بينما هبط النصر إلى المركز السابع، مبتعدًا عن القمة بـ 13 نقطة.



