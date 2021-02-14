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محافظات

لمواجهة كورونا.. تحرير 12 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامات بنطاق 4 مراكز في البحيرة

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:16 م
تحرير محاضر مخالفة
تحرير محاضر مخالفة ارتداء الكمامة
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أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية  المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية  مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.


وفي نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مرورية مكثفة بالتنسيق  مع قسم الإشغالات وأسفرت عن:-

- إزالة ١٠٠ مخالفة إشغال طريق، بمنطقة الوكيل وكذلك تحرير محضر جنحة إشغال بمركز ومدينة كفر الدوار.

- تحرير ١٢ غرامة فورية لعدم ارتداء كمامات بمركز حوش عيسى.

- إزالة ١٠٥ حالة إشغال بالطريق العام والسوق العمومي بمركز رشيد.

وكانت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، شنت حملات مكبرة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والبيئة وأسفرت عن الآتي :-

- غلق وتشميع 3 مقاهي وضبط 30 شيشة  بإدكو

- غلق وتشميع 6 مقرات الدروس الخصوصية بمركز ومدينة دمنهور في نطاق منطقة مدرسة أحمد عرابى  

- كما تم تحرير 13  محضر متنوع خلال المرور على المحلات لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بكفر الدوار ومخالفة الاشتراطات البيئية

- تحرير 31 محضر تصالح فورى ضد مخالفي ارتداء الكمامات بايتاي البارود وحوش عيسى.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، أمس الأربعاء، حملة إشغالات بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق، لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية.

وأسفرت الحملة عن رفع ١٩٧ حالة إشغال ما بين ثابت ومتحرك بنطاق شوارع ( الجمهورية - أحمد محرم - المعهد الدينى - الشاذلى – حرم الطريق الزراعى - الموقف - النفق) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ويذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار و إيتاي البارود وشبراخيت حملات اشغالات  بالتنسيق مع  شرطة المرافق  بكل مركز وأسفرت عن الآتي:-

- رفع  179 حالة إشغال بشارع  عرابى - افلاقة - المحطة - الخيرى و 15 محل مخالف للاشتراطات البيئية والتراخيص  بافلاقه - المعهد الدينى والجيش بدمنهور.

- ازالة 90 حالة إشغال وضبط 29 شيشة بكفر الدوار.

- إزالة 189 حاله اشغال و 41 فرش متنوع و 16 لوحه اعلان و 12 فرش بالمشمع بمركز ومدينة ايتاى البارود.

- غلق 2 سنتر للدروس الخصوصية بمركز شبراخيت.         

            

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