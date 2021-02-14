محافظة الجيزة: زيادة 500 ألف م3 من مياه الشرب بحلول الصيف لسد العجز

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع بصفة مستمرة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لما لها من أهمية تمس الحياه اليومية للمواطنين مما ساهم بشكل كبير في إنهاء عدد من المشروعات في أقصي فترة ممكنة وتحقيق الاستفادة القصوى منها للمواطنين، خاصة أن ما تم إنفاقه على هذا القطاع الهام بلغت 12.5 مليار جنيه.





وأشاد محافظ الجيزة بالتعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة ووزارة الإسكان والذى أسفرت عن زيادة كميات مياه الشرب من خلال إنشاء عددآ من المشروعات الجديدة والتوسعات خلال العامين الماضيين مما ساعد في زيادة كميات المياه المضافة حوالي 350 ألف م٣ ، كما سيتم مضاعفة كميات المياه بحلول فصل الصيف القادم لتصل إجمالي ما تم إضافته من كميات مياه الشرب حوالي " نصف مليون م٣" لسد نسبة العجز الذي كانت تعاني منه المحافظة بالقطاعين الشمالي والجنوبي بالمحافظة.





وأشار إلي أنه تم تسليم موقع محطة صرف وردان للشركة المنفذة للبدء في تنفيذ المشروع لخدمة أهالي قرية وردان إلى جانب إدراج قرية أم دينار بمنشأة القناطر لتدعيمها بخدمة الصرف الصحي .