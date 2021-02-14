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توك شو

شكرا إنك ورثتني فنك وموهبتك.. كلمات مؤثرة من محمد الشرنوبي إلى والده

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:03 م
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
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فرح علاء الخولي
قال الفنان محمد الشرنوبي، إنه فخور بتكريم والده الموسيقار فاروق الشرنوبي من دار الأوبرا، موجها له رسالة شكر على الهواء: "أنا عايز اقولوا شكرا أنه ورثلي الفن وموهبته، اللي ماجيش ربعها، وشكرا على كل حاجة اديتهاني حتى لو مقصدتش ده".

وقالت الفنانة مروة ناجي، خلال حوارها في برنامج  " It's Show Time ، المذاع على قناة "سي بي سي"، إن الموسيقار فاروق الشرنوبي هو من أول الناس والموسيقيين الذي آمنت بها وبموهبتها وساعدتها في المذاكرة لتصل إلى ما هي عليه، مضيفة أنها عاشت الحان الموسيقار فاروق الشرنوبي بشكل كبير ومختلف، وأعربت عن سعادتها بتكريمه "هو مش يستاهل تكريم واحد حقيقي يستاهل تكريمات جديدة جدا".

وأكد الفنان أحمد سعد على أن الموسيقار فاروق الشرنوبي له دور كبير في دعمه في البدايات الأولى له، وكشف عن أنه "عاش معه فترة كبيرة، وخد شنطة هدومي من اهلي، واتبناني، وانا ولا كان معايا فلوس انتج ولا أعمل حاجة، بس هو علمني وآمن بموهبتي".

وأضافت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أن الوزارة تتبع تقليد حاليا من فترة قصيرة وهي تكريم أكبر عدد من الموهوبين والمؤثرين الفنيين في أكثر من مجال، سواء من أدباء أو كتاب، وكانت البداية بالموسيقار فاروق الشرنوبي، وكانت الاحتفالية خاصة به لعرض أعماله من قبل الكثيرين من الفنانين الذين تتلمذوا على يده وتبناهم في بدايتهم الفنية. 
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