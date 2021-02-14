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تعليم

جامعة حلوان: 5 شروط للالتحاق بالبرنامج المكثف بتمريض حلوان

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:00 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية التمريض بجامعة حلوان عن بدء تلقى طلبات الالتحاق بالبرنامج المكثف للعام الجامعي الجديد وذلك اعتبارا من منتصف فبراير ٢٠٢١ للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس بشرط أن يكون حاصل على ثانوية عامة شعبة علمي، كما يقبل البرنامج الطلاب الوافدين . 

صرحت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض  بجامعة حلوان أن شروط القبول في البرنامج هى: 
- أن يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس.
- أن يكون المعدل التراكمي لا يقل عن 60 % .
- أن تكون شهادة الثانوية العامة له شعبة علمي .                           
- أن تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها هي الإنجليزية .
- أن يتم اجتياز اختبارات القبول والفحوصات الطبية، والمقررات التأهيلية الالتحاق بالبرنامج .

ويؤهل البرنامج طلابه للحصول على درجة البكالوريوس في علوم التمريض من الدرجة الجامعية الثانية عقب اجتياز مدة البرنامج 24 شهرًا بالإضافة إلى 6 أشهر امتياز ويتضمن 6 فصول دراسية بدون فواصل بالإضافة إلى التمهيدي.

كما يتم التكليف في مستشفيات الجامعية فى وزارة الصحة، والعمل بالمستشفيات الخاصة، ويتيح فرص العمل بالدول العربية والأجنبية.
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