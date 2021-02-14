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مرأة

باللون الأحمر.. نور عمرو دياب تخطف أنظار متابعيها في عيد الحب

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:04 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
حرصت نور ابنة الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة.

وعلقت نور على الصورة، قائلة: "𝚑𝚊𝚙𝚙𝚢 𝚟𝚊𝚕𝚎𝚗𝚎𝚝𝚒𝚗𝚎’𝚜 𝚍𝚊𝚢"

وتألقت ابنة عمرو دياب في الصورة بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستانا أحمر قصيرا للغاية مصنوع من القماش المخملي لا يحمل أي نقوشات ونسقت معه جاكيت بنفس اللون.

ولم تتكلف ابنة عمرو دياب في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات ولكنها اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

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أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة عمرو دياب على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ولم تستخدم مستحضرات التجميل واعتمدت على جمالها الطبيعي.

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