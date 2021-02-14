باللون الأحمر.. نور عمرو دياب تخطف أنظار متابعيها في عيد الحب

وعلقت نور على الصورة، قائلة: "𝚑𝚊𝚙𝚙𝚢 𝚟𝚊𝚕𝚎𝚗𝚎𝚝𝚒𝚗𝚎’𝚜 𝚍𝚊𝚢"





تألقت ابنة عمرو دياب في الصورة بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستانا أحمر قصيرا للغاية مصنوع من القماش المخملي لا يحمل أي نقوشات ونسقت معه جاكيت بنفس اللون.





ولم تتكلف ابنة عمرو دياب في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات ولكنها اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.





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أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة عمرو دياب على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ولم تستخدم مستحضرات التجميل واعتمدت على جمالها الطبيعي.



