قرّر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، توفير الزي لجميع الواعظات، ليعبر عن جانب الوسطية الذي تتبناه الوزارة وتلتزم به الواعظات بطبيعتهن، حيث تم الاستقرار على الزي اللائي كن يلتزمن به بطبيعتهن دون أي توجيه، مع إضافة شعار يحمل اسم واعظات الأوقاف ليكون مميزًا لهن.

وأضاف وزارة الأوقاف في بيان لها: يميز الزي الأزهري زملاءهم من الأئمة، بحيث نغلق الباب أمام أدعياء الدعوة من غير المتخصصات وغير المؤهلات وغير المسموح لهن بالدعوة ، كما أغلقنا الباب أمام غير المتخصصين وغير المؤهلين وغير المسموح لهم بالعمل الدعوي، لا سيما في ضوء محاولات بعض الجماعات دفع بعض المنتسبات إليهن لاقتحام مجال الدعوة بلا تأمل ولا علم ولا دراية.