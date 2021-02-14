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حوادث

ضبط تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:15 م
سجن
سجن
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إبراهيم الهوارى
ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 عاطلين للاتجار في المخدرات والأقراص المخدرة وبحوزتهم كيلو فودو واستروكس وهيروين احيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

وكانت المعلومات السرية قد وردت إلى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية بتجارة مجموعة من العاطلين في المواد المخدرة والأقراص المخدرة، وتوزيعها على المتعاطين بمدينة الخصوص، فكلف اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية بسرعة الكشف عن هوية المتهمين والقبض عليهم.

وتم تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية والذي تمكن من القبض علي المتهمين وبحوزتهم المواد المخدرة هم محمد.خ.م 25 عام عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 200 جرام، و30 قرص مخدر ومبلغ مالي 150 جنيه، وهاتف محمول.

كما تم ضبط أحمد.ا.ف 24 عام عاطل وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس تزن 350 جرام ومبلغ مالي 280 جنيه و هاتف محمول وسلاح أبيض، وك.ك.ع 25 عام عاطل وبحوزته كمية من مخدر الفودو تزن 450 جرام ومبلغ مالي 1105 جنيهات، وهاتف محمول.

كانت مدينة قليوب قد شهدت حادثا مأساويا حين انتحرت ربة منزل بسم الفئران لخلافات مع طليقها الذي رفض تنفيذ حكم المحكمة بضم أولادها لحضانتها بعد أن تزوجت من آخر بمدينة قليوب.

وعلى الفور تم التحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفي قليوب العام وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية بانتحار ربة منزل بسم الفئران بقليوب.

وتبين من تحريات الرائد مصطفى دياب رئيس مباحث قليوب أن المجني عليها تدعى"إيمان ف.أ" ربة منزل 34 سنة وكانت متزوجة من شخص آخر بمدينة المنصورة وانفصلت عنه وتزوجت بأخر من مدينة قليوب منذ ثلاثة شهور.

وحصلت على أحكام قضائية ضد طليقها لضم أولدها الصغار لحضانتها ولكنه رفض ولم تتمكن من تنفيذ الأحكام هو الأمر الذي أثر على نفسيتها ودفعها للانتحار والتخلص من حياتها وتولت النيابة التحقيق.
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