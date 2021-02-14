ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الشباب يطلق مبادرة أخلاقنا من قصر البارون

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:24 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد من قصر البارون، فعاليات مبادرة أخلاقنا التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية. 

ترتكز المبادرة على إعلاء القيم والأخلاق الحميدة داخل المجتمع من خلال تنفيذ عدة أنشطة ومشروعات متنوعة، وعرض أفلام توعوية، ونشرها في مختلف الوسائل، وعبر صفحة مخصصة للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بمشاركة مجموعة من الفنانين والرياضيين والشخصيات العامة. 

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهتم بكل التفاصيل في شتي القطاعات؛ سعيًا للوصول إلى الأفضل في القيم، والإنشاءات، والتطوير، والتنمية بكل مشتملاتها، جنبا إلى جنب بالاهتمام ببناء الإنسان المصري جوهر عملية التنمية. 

وقال وزير الشباب والرياضة: "رسالتنا في الوزارة ترتكز بالأساس على الإنسان، والاهتمام بالنشء والشباب في كافة أنحاء الجمهورية من خلال مجموعة من البرامج والمشروعات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في إطار من التكامل"، لافتًا إلى التحديث الجاري لإستراتيجية وزارة الشباب والرياضة على صعيد قطاع الشباب بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.  

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية نشر القيم الفاضلة، وإرساء الأخلاق، وهو الذي تسعى إليه الوزراء من خلال مبادرة" أخلاقنا" ضمن المبادرات البناءة التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة، مشيدًا بمشاركة الفنانين والشخصيات العامة في تنفيذ تلك المبادرة؛ تأكيدًا على قيم التسامح والأخلاق. 

حضر إطلاق الفعاليات عدد من الفنانين والاعلاميين منهم هالة صدقي، ولقاء سويدان، وهاني مهنا، وأمير صلاح الدين، وخيري رمضان، ومني عبد الغني، والنائب سليمان وهدان، وعدد من قيادات الوزارة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضمن مبادرة "لا للتعصب ".. الشباب والرياضة تستضيف مسرح المنوعات

وزير الشباب يعلن تفاصيل إنتاج مسلسل إذاعي بمشاركة ذوى القدرات والهمم

مشغولات يدوية وتراث سيناوي وعروض رياضية في افتتاح أولمبياد المحافظات الحدودية بشرم الشيخ

الشباب والرياضة: حملات تدريب على الإنقاذ والإنعاش القلبي ضمن مشروع "مصر بلا غرقى"

وزارة الشباب والرياضة تستكمل سلسلة لقاءاتها الحوارية حول نبذ التعصب

وكمان فرصة عمل.. تفاصيل التسجيل لاقتناء الدراجات الهوائية بمبادرة دراجتك صحتك

ترشيحاتنا

ورد أحمر.. تعرف على هدية أحمد أبو هشيمة لـ ياسمين صبري في عيد الحب

سيمبا التنزاني يتحدى الأهلي: جاهزون لهزيمة بطل أفريقيا

القضاء الإداري يرفض تعيين مفتى الجمهورية من قبل شيخ الأزهر

نائب كويتي يحسمها: مقترحات تجنيس أرملة المواطن مرفوضة

البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبًا عسكريًا بالبحر الأحمر

أزمة لفظ عنصري.. رابطة الدوري السعودي تحيل أحداث مباراة النصر والشباب للانضباط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم قاسم يشارك في مبادرة لإنقاذ محمية وادي دجلة.. صور

بإطلالة جريئة.. شاهد أحدث ظهور لـ مايا دياب

ظهور طراز IX من BMW موديل 2022 الجديد