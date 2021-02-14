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بعد اتصالات لـ التمثيل التجاري وتدخل الكوميسا.. انتهاء أزمة فرض أوغندا 35% رسوما على صادرات مصر من الصاج المسطح

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:30 م
جامع
جامع
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ولاء عبد الكريم
نيفين جامع: 
الوزارة حريصة على حل المشكلات التي تواجه الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية
نسعي للاستفادة من الأدوات التجارية التي تكفلها منظومة التجارة الدولية
- أحمد مغاورى:
دور رئيسي للمكاتب التجارية المصرية في إفريقيا لمتابعة التزام دول الكوميسا بالتخفيضات الجمركية


أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، انتهاء أزمة فرض السلطات الأوغندية رسومًا جمركية على الصادرات المصرية من الصاج المسطح بنسبة 35% بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى أن الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري أجرت اتصالات مكثفة مع الجهات الأوغندية خلال الأشهر الماضية وكذا مع سكرتارية الكوميسا بدولة زامبيا لحثهم علي التراجع عن هذا القرار .

وقالت إن الوزارة تابعت عن كثب خلال الفترة الماضية تطورات الأزمة الناتجة عن قيام السلطات الاوغندية بفرض رسوم جمركية على عدد من البنود التي تصدرها مصر ومنها  الصاج المسطح وذلك بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى أن المكتب التجاري المصري في اوغندا قام بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية لحث السلطات على الالتزام بالتخفيضات الجمركية في إطار الكوميسا.

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وأضافت نيفين جامع، أن عدد  من الشركات المصدرة للسوق الاوغندي أبدت تضررها الشديد من جراء اتخاذ السلطات الاوغندية قرارًا منفردًا بالمخالفة لالتزاماتها في اتفاقية الكوميسا بفرض رسوم جمركية على صادرات هذه الشركات الى اوغندا مما أدى الى تأثر نشاطها في السوق الاوغندي ، مؤكدة فى هذا الإطار حرص الوزارة على حل المشكلات التى تواجه الصادرات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية والإستفادة من كافة الأدوات والقواعد التجارية التى  تكفلها منظومة التجارة الدولية   

من جانبه أوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، ان الجهاز قام بإدراج هذا  الموضوع علي أجندة اجتماع لجنة التجارة والجمارك الـ36 للكوميسا الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس حيث تم التشديد  في هذا الاجتماع علي أهمية قيام الحكومة الأوغندية بالعمل علي ازاله كافة المعوقات التي تؤثر سلبا علي انسياب تدفق الصادرات المصرية لهذا السوق، بالتنسيق مع عدد من الدول الأخرى الأعضاء في الكوميسا المتضررة من مثل تلك القرارات التعسفية  مثل موريشيوس التي تعاني شركاتها المصدرة للسكر من نفس المشكلة في ضوء وجود فائض في انتاج اوغندا من السكر ،  وهو ما نتج عنه تراجع الجانب الاوغندي عن فرض هذه الرسوم.

وأضاف مغاوري أن إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الأوغندية قد بلغت عام 2019 نحو 112 مليون دولار امريكي، مشيرًا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية تتضمن الورق ومنتجاته، المنتجات الغذائية ،  الكلينكر ، مواد البناء المختلفة ، المنتجات الكيماوية والبلاستيك ، الواح الصلب ، حاصلات زراعية مختلفة ، رخام وجرانيت.
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