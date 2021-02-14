تزويغ وإهمال وظيفي.. إحالة 41 طبيبا وممرضا وإداريا بمنشآت صحية بقطور للتحقيق

قرر هانى مصطفى، رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، إحالة 41 طبيبا وممرضة وإداريا من العاملين فى عدد من المنشآت الصحية، إلى التحقيق بالشئون القانونية، بسبب الإهمال الوظيفى وترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية.

















كان رئيس مدينة قطور أجرى مرورا مفاجئا على عدد من المنشآت الصحية بنطاق المركز، للوقوف على مدى سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الصحية للمترددين على تلك المنشآت، ومدى توافر المستلزمات الطبية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.







