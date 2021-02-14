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محافظات

تزويغ وإهمال وظيفي.. إحالة 41 طبيبا وممرضا وإداريا بمنشآت صحية بقطور للتحقيق

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:38 م
الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية
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احمد علي
قرر هانى مصطفى، رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، إحالة 41 طبيبا وممرضة وإداريا من العاملين فى عدد من المنشآت الصحية، إلى التحقيق بالشئون القانونية، بسبب الإهمال الوظيفى وترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية.




كان رئيس مدينة قطور أجرى مرورا مفاجئا على عدد من المنشآت الصحية بنطاق المركز، للوقوف على مدى سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الصحية للمترددين على تلك المنشآت، ومدى توافر المستلزمات الطبية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.


ورصد رئيس المدينة عدم تواجد 41 طبيبا وممرضة وإداريا من العاملين بمستشفى التكامل الصحى بقرية أسيوط، ومستشفى الدكتور السيد جاد، ومستشفى التكامل بقرية الريانية، وكذا بعض القصور والسلبيات، فأصدر قراره المتقدم مع توجيه الإدارة الصحية ومسئولى تلك المنشآت بتلافى السلبيات.
تزويغ وإهمال وظيفي.. إحالة 41 طبيبا وممرضا وإداريا بمنشآت صحية بقطور للتحقيق
تزويغ وإهمال وظيفي.. إحالة 41 طبيبا وممرضا وإداريا بمنشآت صحية بقطور للتحقيق
تزويغ وإهمال وظيفي.. إحالة 41 طبيبا وممرضا وإداريا بمنشآت صحية بقطور للتحقيق
تزويغ وإهمال وظيفي.. إحالة 41 طبيبا وممرضا وإداريا بمنشآت صحية بقطور للتحقيق
تزويغ وإهمال وظيفي.. إحالة 41 طبيبا وممرضا وإداريا بمنشآت صحية بقطور للتحقيق
تزويغ وإهمال وظيفي.. إحالة 41 طبيبا وممرضا وإداريا بمنشآت صحية بقطور للتحقيق
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