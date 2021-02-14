ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

322 حالة.. قفزة جديدة في إصابات كورونا بالسعودية

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:02 م
علم السعودية
علم السعودية
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، الأحد، عن تسجيل ارتفاع جديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، في بيانها اليومي بشأن مستجدات كورونا، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي حالات الإصابة 372732 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 282 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 363585 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6433 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2714 والحالات الحرجة 459 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خلال يوم.. السعودية تسجل 149 إصابة بكورونا و8 حالات وفاة

الأدنى منذ 8 أشهر.. السعودية تسجل أكبر انخفاض في إصابات كورونا اليومية

منذ 9 أشهر.. السعودية تسجل أقل من 100 إصابة بـ كورونا لليوم الثاني على التوالي

السعودية: تسجيل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع جديد.. السعودية تسجل 213 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بـ كورونا

خلال يوم.. قفزة جديدة في إصابات كورونا بالسعودية.. وتعافي 205 حالات

ترشيحاتنا

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

وزيرة الصناعة تعلن انتهاء أزمة فرض أوغندا لرسوم جمركية على صادرات مصر من الصاج المسطح

أحضروا خفافيش .. سر جديد عن أصل تفشي فيروس كورونا

بعد مناشدة الأهالى.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل محاكمة المتسبب فى وفاة أبناء قرية بطلخا

رئيس البرلمان يحيل فصل عبد العليم داود من الوفد للجنة الدستورية والتشريعية

كسر في العمود الفقري.. سيدة تتلقى ضربا مبرحا من زوجها في ليلة عيد الحب

Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

وزيرة الصناعة تعلن انتهاء أزمة فرض أوغندا لرسوم جمركية على صادرات مصر من الصاج المسطح

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

إجراء عاجل في السعودية لمنع تفشي كورونا بالسجون ودور الرعاية الاجتماعية

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

هل يرحل محمد صلاح.. غضب جماهيري عارم فى ليفربول

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

انهيار الريدز .. صحيفة إنجليزية تحسم جدل إقالة كلوب من تدريب ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها

كريم قاسم يشارك في مبادرة لإنقاذ محمية وادي دجلة.. صور

بإطلالة جريئة.. شاهد أحدث ظهور لـ مايا دياب