بعد العثور عليهما على شاطئ سيناء.. شئون البيئة تبحث أسباب نفوق ترستين

تبحث إدارة شئون البيئة بمحافظة شمال سيناء، أسباب نفوق سلحفتين بحريتين "ترسة بحرية" تم العثور عليهما على شاطئ البحر قبالة مدينة العريش.







وعثر الأهالي بحي المساعيد مدينة العريش محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، على ترستين بحريتين نافقتين بساحل البحر المتوسط قبالة مدينة العريش، في حالة لم تصل إلى درجة التعفن.



وتم إخطار إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، لمعرفة أسباب نفوق الترستين، خاصة أن أنشطة الصيد متوقفة خلال الفترة الحالية، بسبب سوء الأحوال الجوية، علاوة على تحديد وقت الوفاة، والعمل على اتخاذ اللازم نحو التخلص من الترستين، وذلك بدفنهما بطريقة آمنة، قبل أن تصدر عنهما رائحة تضر الأهالي المقيمين بالقرب من ساحل البحر.



وقال شهود العيان إن حالة الترستين تثبت أن الوفاة حديثة، حيث لم تصل إلى مرحلة التعفن، لذا يجب الإسراع بدفنهما قبل انبعاث رائحة كريهة.





وكشف المهندس عبد الله الحجاوي، رئيس جمعية حماية البيئة بمحافظة شمال سيناء، أن الجمعية لم ترصد نفوق أي كائن بحري بسواحل البحر المتوسط، منذ جائحة فيروس كورونا المستجد.







ورجح أن الوفاة بسبب درجة الصقيع التي شهدتها المنطقة بسبب سوء حالة الطقس خلال الأيام الماضية.





وسبق أن أطلقت محافظة شمال سيناء سلحفاة بحريه مهددة بالانقراض في البحر بالعريش، كي تعود إلى بيئتها الطبيعية في مياه البحر الأبيض المتوسط، بعد رحلة علاج استمرت أسبوعا.



وأكد عبد الرحمن مكاوي، أستاذ بكلية الأسنان بجامعة سيناء وعضو فريق إنقاذ السلاحف، أن الفريق تلقى بلاغا بوجود سلحفاة بحرية خضراء بمحل أسماك بالقاهرة، حيث توجه الفريق إلى المحل، وقام باستلام السلحفاة.







وقال إنه تم إجراء الإسعافات الأولية لها، حيث كانت تعانى من نزيف ناتج عن كسر ظفر الزعنفة الأمامية اليمنى، وكسر بطرف الصدفة الأيسر الخلفى، وتم إيداعها بحوض ماء مذاب به ملح بحرى بتركيز عالٍ، حتى يتم إعادة تأهيلها وعلاجها، حيث تعانى من التهاب بالرئة يمنعها من الغوص، مع تحسن واضح فى علامتها الحيوية من انتظام معدل التنفس واستعادة نشاطها وبداية الحركة، مشيرا إلى أنها تزن ٥٢ كيلو جراما تقريبا وطول الصدفة ٧٨ سنتيمتراوعرضها ٦٧ سنتيمترا.







وأضاف أنه تم نقل السلحفاة إلى جامعة سيناء، ووضعها بحوض مياه تم حفره على ساحل البحر، لمتابعة الحالة الصحية السلحفاة قبل إطلاقها في مياه البحر الأبيض المتوسط، وقيام فريق من المتابعة بمتابعة حالتها لمدة ٢٤ ساعة.





من جانبه، شدد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل على وضع برنامج توعية في الجامعات والمعاهد والمدارس عن البيئة وحمايتها، إلى جانب إنشاء مركز لتكاثر السلاحف وحماية البيئة، بجانب عقد مؤتمر لتوعية الشباب بشمال سيناء للحفاظ على البيئة والمحميات الطبيعية.





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