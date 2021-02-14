كفر الشيخ تعلن تدشين ثلاثة تجمعات سكنية جديدة.. فيديو

قال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، إنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن المحافظة في إطار تدشين ثلاثة تجمعات سكنية جديدة، لترتفع عدد الوحدات السكنية المنفذة بالمحافظة، بمشروعات الإسكان، إلى 24 ألف وحدة خلال عام واحد.





وأضاف عمرو البشبيشي، خلال لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن هناك 120 ألف نسمة مستفيدون من المشروع، كاشفا تفاصيل المشروع والذي يضم المنطقة الأولى والتي تقع أمام الجامعة على مساحة، 185 فدانا، والمنطقة الثانية خلف الجامعة، بمساحة 30 فدانا، والموقع الثالث يقع على مساحة 108 أفدنة.





ولفت إلى أن المشروع يخدم عددا كبيرا من السكان الذين كانوا يعانون من أزمة في الإسكان، ويحتوي على كل الخدمات السكنية.





وتابع: المشروع من المفترض انتهائه في نهاية العام، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.