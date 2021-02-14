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أخبار العالم

بشرى سارة من الصحة السعودية حول تطعيمات لقاح كورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:34 م
تشديد في السعودية
تشديد في السعودية من الاجرءات الاحترازية
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قسم الخارجي
أكد الوكيل بوزارة الصحة السعودية هاني جوخدار، أنه سيتم خلال الأسبوع القادم إعادة جدولة المسجلين المستهدفين للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.

وقال المسئول، إن الوزارة تطمح لتغطية نسبة كبيرة من سكان المملكة بالتطعيم خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وذكر المسئول أن الوضع إلى الآن لم يستدع فرض إجراءات أكثر مما تم اتخاذه، إذ إن الزيادة في الإصابات اليومية لم تتجاوز الحد الذي يستدعي القلق.

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل (322) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (372732) حالة، من بينها (2714) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها (459) حالة حرجة.

كما تم تسجيل (282) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (363585) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (6433) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد.

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