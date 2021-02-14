بـ 3 وصفات.. طريقة عمل ستيك اللحم

تحتوى اللحمة على قدر عال من البروتين المفيد للصحة والجسم، لذا نقدم لكم طريقة عمل ستيك اللحم بـ 3 وصفات مختلفة للشيف شربيني.









مقادير ستيك مكسيكي:

ستيك شرائح

خل بلسميك

ملح فلفل

فلفل ألوان

بصل

زيت زيتون

بابريكا









طريقة تحضير ستيك مكسيكي:



* قطعي البصل شرائح وكذلك اللحم وتشوح فى زيت زيتون





* أضيفى البابريكا مع ملح وفلفل واستمرى فى التقليب





* أضيفى الفلفل الألوان شرائح وتقلب جيدا





* أضيفى الخل البلسميك واتركيه حتى ينضج اللحم تماما ثم يقدم بالهنا









مقادير ستيك اللحمة بالقرفة:

ستيك شرائح

فلفل ألوان

قرفة ناعمة

ملح

بصل

بطاطس

ثوم

زعتر

ديمى جلاس

كريمة

زيت

فلفل









طريقة تحضير ستيك اللحمة بالقرفة:



* قومى بتتبيل اللحم بالزعتر والملح وفلفل ويشوى على الشواية





* تقطع البطاطس مكعبات ثم تحمر في زيت غزير ثم ترفع





* قومى بتقطيع البصل والفلفل الألوان ثم أضيفى الثوم معهم ويشوحوا قليلا

* أضيفي الفلفل الحار والبطاطس المكعبات والقرفة والكريمة واتركيه الخليط ليغلى مع الديمى جلاس ثم أضيفى شرائح اللحمة فى الصوص ثم تقدم بالهنا









مقادير ستيك بالفاصوليا والثوم:

لحم ستيك

ثوم

بقدونس

زيت ذرة

بصل

ملح

فلفل ألوان

فاصوليا بيضاء

فلفل









طريقة تحضير ستيك بالفاصوليا والثوم:

* حمري شرائح الستيك بدون توابل





* أضيفي الزعتر على اللحم وتبليه بالملح والفلفل وأضيفي البصل والثوم المفروم



