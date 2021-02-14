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مرأة

بـ 3 وصفات.. طريقة عمل ستيك اللحم

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:47 م
طريقة عمل ستيك اللحم
طريقة عمل ستيك اللحم بـ 3 وصفات
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اسماء محمد
تحتوى اللحمة على قدر عال من البروتين المفيد للصحة والجسم، لذا نقدم لكم طريقة عمل ستيك اللحم بـ 3 وصفات مختلفة للشيف شربيني.


مقادير ستيك مكسيكي:
ستيك شرائح 
خل بلسميك 
ملح فلفل
 فلفل ألوان 
بصل 
زيت زيتون
 بابريكا 


طريقة تحضير ستيك مكسيكي:
* قطعي البصل شرائح وكذلك اللحم وتشوح فى زيت زيتون

* أضيفى البابريكا مع ملح وفلفل واستمرى فى التقليب

* أضيفى الفلفل الألوان شرائح وتقلب جيدا

* أضيفى الخل البلسميك واتركيه حتى ينضج اللحم تماما ثم يقدم بالهنا


مقادير ستيك اللحمة بالقرفة:
ستيك شرائح
 فلفل ألوان 
قرفة ناعمة 
ملح 
بصل
 بطاطس 
ثوم 
زعتر 
ديمى جلاس 
كريمة 
زيت 
فلفل 


طريقة تحضير ستيك اللحمة بالقرفة:
* قومى بتتبيل اللحم بالزعتر والملح وفلفل ويشوى على الشواية

* تقطع البطاطس مكعبات ثم تحمر في زيت غزير ثم ترفع

* قومى بتقطيع البصل والفلفل الألوان ثم أضيفى الثوم معهم ويشوحوا قليلا

* أضيفي الفلفل الحار والبطاطس المكعبات والقرفة والكريمة واتركيه الخليط ليغلى مع الديمى جلاس ثم أضيفى شرائح اللحمة فى الصوص ثم تقدم بالهنا


مقادير ستيك بالفاصوليا والثوم:
لحم ستيك
 ثوم
 بقدونس 
زيت ذرة 
بصل 
ملح
 فلفل ألوان
 فاصوليا بيضاء
 فلفل 


طريقة تحضير ستيك بالفاصوليا والثوم:
* حمري شرائح الستيك بدون توابل

* أضيفي الزعتر على اللحم وتبليه بالملح والفلفل وأضيفي البصل والثوم المفروم

* أضيفى في الطاسة الطماطم والفلفل الألوان والبقدونس وفاصوليا وأضيفى عليهم الاستيك حتى يكتمل النضج وقدميه بالهنا
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