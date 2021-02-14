بـ 3 وصفات.. طريقة عمل ستيك اللحم

تحتوى اللحمة على قدر عال من البروتين المفيد للصحة والجسم، لذا نقدم لكم طريقة عمل ستيك اللحم بـ 3 وصفات مختلفة للشيف شربيني.
مقادير ستيك مكسيكي:
ستيك شرائح
خل بلسميك
ملح فلفل
فلفل ألوان
بصل
زيت زيتون
بابريكا
طريقة تحضير ستيك مكسيكي:
* قطعي البصل شرائح وكذلك اللحم وتشوح فى زيت زيتون
* أضيفى البابريكا مع ملح وفلفل واستمرى فى التقليب
* أضيفى الفلفل الألوان شرائح وتقلب جيدا
* أضيفى الخل البلسميك واتركيه حتى ينضج اللحم تماما ثم يقدم بالهنا
مقادير ستيك اللحمة بالقرفة:
ستيك شرائح
فلفل ألوان
قرفة ناعمة
ملح
بصل
بطاطس
ثوم
زعتر
ديمى جلاس
كريمة
زيت
فلفل
طريقة تحضير ستيك اللحمة بالقرفة:
* قومى بتتبيل اللحم بالزعتر والملح وفلفل ويشوى على الشواية
* تقطع البطاطس مكعبات ثم تحمر في زيت غزير ثم ترفع
* قومى بتقطيع البصل والفلفل الألوان ثم أضيفى الثوم معهم ويشوحوا قليلا
* أضيفي الفلفل الحار والبطاطس المكعبات والقرفة والكريمة واتركيه الخليط ليغلى مع الديمى جلاس ثم أضيفى شرائح اللحمة فى الصوص ثم تقدم بالهنا
مقادير ستيك بالفاصوليا والثوم:
لحم ستيك
ثوم
بقدونس
زيت ذرة
بصل
ملح
فلفل ألوان
فاصوليا بيضاء
فلفل
طريقة تحضير ستيك بالفاصوليا والثوم:
* حمري شرائح الستيك بدون توابل
* أضيفي الزعتر على اللحم وتبليه بالملح والفلفل وأضيفي البصل والثوم المفروم
* أضيفى في الطاسة الطماطم والفلفل الألوان والبقدونس وفاصوليا وأضيفى عليهم الاستيك حتى يكتمل النضج وقدميه بالهنا