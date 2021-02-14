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سيارات

بـ 6 عجلات.. عرض مرسيدسAMG G63 للبيع بـ 4 ملايين ريال

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:03 م
مرسيدسAMG G63 6×6
مرسيدسAMG G63 6×6
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كريم عاطف

تعتبر دول الخليج واحدة من اهم الدول حول العالم التى تستخدم سيارات الدفع الرباعى وسيارات البيك اب ، بالاضافة الى سيارات الدفع السداسى التى تمتلكها عدد محدود من السيارات مثل مرسيدس AMG G63 6×6 .

وتعتبر السيارة مرسيدس AMG G63 6×6 ذات الست عجلات نادرة الى حد ما حيث انه تم انتاج ما بين 100 إلى 160 نسخة منها فقط، ولذلك تُباع باسعار باهظة .

واليوم تم عرض واحدة من ضمن هذه السيارات مرسيدسAMG G63 6×6  بسعر مرتفع وصل الى قرابة 4 مليون ريال تقريبا ، وهذه النسخة المعروضة للبيع حاليا تم بيعها لمالكها في الكويت في 2015، وتمتلك 370 كم فقط في عداد مسافاتها.

وتتميز السيارة مرسيدسAMG G63 6×6 ببطانة سقف من الكانتارا، وفتحة سقف منزلقة، ونظام ترفيهي خلفي، ونظام صوتي محيطي هارمان كاردون، وتدفئة المقاعد وتبريدها.

وتمتاز السيارة مرسيدسAMG G63 6×6 ، بتروس قوية، وخمسة أقفال تفاضلية، ومحاور مجهزة للطرق الوعرة، مع إطارات ضخمة مقاس 37 بوصة ، لذلك تبدو السيارة جاهزة لغزو أقسى الطرق وعورة بوحشية مطلقة .

تستمد السيارة مرسيدسAMG G63 6×6  قوتها من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 5.5 لتر يولد قوة 544 حصان، وبالرغم من وزنها الإجمالي البالغ 3,465 كجم، إلا أنها تتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 7.8 ثانية فقط، في حين تم تحديد سرعتها القصوى إلكترونيًا إلى 160 كم/س.

بـ 6 عجلات.. عرض مرسيدسAMG G63 للبيع بـ 4 ملايين ريال
بـ 6 عجلات.. عرض مرسيدسAMG G63 للبيع بـ 4 ملايين ريال
بـ 6 عجلات.. عرض مرسيدسAMG G63 للبيع بـ 4 ملايين ريال
بـ 6 عجلات.. عرض مرسيدسAMG G63 للبيع بـ 4 ملايين ريال
بـ 6 عجلات.. عرض مرسيدسAMG G63 للبيع بـ 4 ملايين ريال
بـ 6 عجلات.. عرض مرسيدسAMG G63 للبيع بـ 4 ملايين ريال
بـ 6 عجلات.. عرض مرسيدسAMG G63 للبيع بـ 4 ملايين ريال
بـ 6 عجلات.. عرض مرسيدسAMG G63 للبيع بـ 4 ملايين ريال
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