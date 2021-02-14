وزير الأوقاف يكرم أعضاء قافلة أئمة وواعظات الأوقاف في السودان

كرم محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أعضاء قافلة أئمة وواعظات الأوقاف الموفدين إلى دولة السودان الشقيقة خلال الفترة من الأحد 31/ 1/ 2021 م , وحتى الخميس 11 / 2 /2021 م ، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الأحد بحضور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وأعضاء لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وعدد من الأئمة المتميزين من شباب العلماء والدعوة الإلكترونية ، مع مراعاة كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتباعد الاجتماعي.
وأشاد الوزير بدورهم وأدائهم المشرف ، مشيرًا إلى أننا كنا نتابعهم على مدار الساعة ورأينا مدى حفاوة الاستقبال لوفد وزارة الأوقاف المصرية بدولة السودان الشقيقة ، والبداية كانت في المطار حيث كانت حفاوة الاستقبال لا توصف موجها الشكر لأشقائنا في دولة السودان ولا سيما معالي وزير الشئون الدينية والأوقاف الشيخ نصر الدين مفرح الذي صرح بقوله : “لا نسمح لأي أحد أن يعتلي منابرنا في السودان إلا أشقاءنا المصريين ، موضحًا أنه لدينا سفير وطني محترم في دولة السودان الشقيقة هو السفير حسام عيسى والذي أطلعنا على مردود القافلة ، والذي عبر عن القافلة قائلًا : هذه القافلة أنجزت في أسبوعين عمل سنوات.
والمكرمون هم :
الشيخ الدكتور/ أشرف فهمي محمود موسى
الشيخ/ نور الدين محمد عبد الوارث قناوي
الشيخ الدكتور/ عمرو محمد عبد الغفار الكمّار
الشيخ الدكتور/ على الله شحاته محمود الجمال
الشيخ / محمد رجب السيد عبد الدايم
الواعظة الأستاذة/ وفاء عبد السلام إبراهيم
الواعظة الأستاذة / دينا محمد حسن جدامي
الواعظة المهندسة/ عبير أنور محمد خيري
الواعظة المهندسة/ مرفت عزت محمد عثمان
الواعظة الطبيبة/ جيهان يس يوسف محمد عبد الحافظ