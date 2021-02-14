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ديني

وزير الأوقاف يكرم أعضاء قافلة أئمة وواعظات الأوقاف في السودان

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:32 م
وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
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محمود ضاحي
 كرم محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أعضاء قافلة أئمة وواعظات الأوقاف الموفدين إلى دولة السودان الشقيقة خلال الفترة من الأحد 31/ 1/ 2021 م , وحتى الخميس 11 / 2 /2021 م ، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الأحد بحضور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وأعضاء لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وعدد من الأئمة المتميزين من شباب العلماء والدعوة الإلكترونية ، مع مراعاة كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

وأشاد الوزير بدورهم وأدائهم المشرف ، مشيرًا إلى أننا كنا نتابعهم على مدار الساعة ورأينا مدى حفاوة الاستقبال لوفد وزارة الأوقاف المصرية بدولة السودان الشقيقة ، والبداية كانت في المطار حيث كانت حفاوة الاستقبال لا توصف موجها الشكر لأشقائنا في دولة السودان ولا سيما معالي وزير الشئون الدينية والأوقاف الشيخ نصر الدين مفرح الذي صرح بقوله : “لا نسمح لأي أحد أن يعتلي منابرنا في السودان إلا أشقاءنا المصريين ، موضحًا أنه لدينا سفير وطني محترم في دولة السودان الشقيقة هو  السفير حسام عيسى والذي أطلعنا على مردود القافلة ، والذي عبر عن القافلة قائلًا : هذه القافلة أنجزت في أسبوعين عمل سنوات.

والمكرمون هم :
الشيخ الدكتور/ أشرف فهمي محمود موسى
الشيخ/ نور الدين محمد عبد الوارث قناوي
الشيخ الدكتور/ عمرو محمد عبد الغفار الكمّار
الشيخ الدكتور/ على الله شحاته محمود الجمال
الشيخ / محمد رجب السيد عبد الدايم
الواعظة الأستاذة/ وفاء عبد السلام إبراهيم
الواعظة الأستاذة / دينا محمد حسن جدامي
الواعظة المهندسة/ عبير أنور محمد خيري
الواعظة المهندسة/ مرفت عزت محمد عثمان
الواعظة الطبيبة/ جيهان يس يوسف محمد عبد الحافظ

 

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