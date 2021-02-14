خير القارة السمراء.. كيف تربعت أفريقيا على عرش إنتاج الألومنيوم عالميا؟

كشف تقرير عبر موقع "إن إس إينرجي بيزنس" المتخصص، عن أكبر أربع دول مصدرة للبوكسيت في أفريقيا، والبوكسيت هي الصخور الرسوبية، التي اكتشفها الجيولوجي الفرنسي "بيير بيرث" لأول مرة في أوائل القرن التاسع عشر، وهي المصدر الرئيسي للألمونيوم والغاليوم في العالم.









وتوجد مادة البوكسيت عادة بالقرب من سطح الأرض، والتكوين الرئيسي للبوكسيت الخام هو في الغالب الألومينا والسيليكا وثاني أكسيد التيتانيوم وأكاسيد الحديد، ويتم تحويل حوالي 85٪ من البوكسيت المنتج في العالم إلى ألومنيوم بسبب استخداماته الصناعية المختلفة، ويستخدم الألومنيوم المشتق من البوكسيت في كل شيء من رقائق التغليف إلى المكونات الحيوية في السيارات والألواح الشمسية وتكنولوجيا الطيران.









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وكشفت النتائج الأخيرة أن ما لا يقل عن ثلث احتياطيات البوكسيت المؤكدة في العالم يمكن العثور عليها في ثلاث دول أفريقية فقط، هي غانا وسيراليون وغينيا، ووفقا لموقع Statista.com ، بلغ إنتاج البوكسيت في إفريقيا في عام 2019 أكثر من 66 مليون طن متري، أنتجت غينيا معظمها.









وفيما يلي نقدم لمحة عن أكبر أربع دول مصدرة للبوكسيت في إفريقيا.





- غينيا

تمتلك ما لا يقل عن ربع احتياطيات البوكسيت المعروفة في العالم، وهي أكبر دولة مصدرة للبوكسيت في إفريقيا بـ 64 مليون طن (Mt) في عام 2019، إلى جانب تصنيفها كثالث أكبر دولة في العالم للإنتاج السنوي للبوكسيت، فهي أيضا خامس أكبر مصدر للخام بعد أستراليا والصين والبرازيل والهند.









ويعد منجم Sangaredi ، أكبر منتج للبوكسيت في غينيا، وتشتري إسبانيا وأيرلندا وأوكرانيا حوالي نصف صادرات البلاد من الخام، ويأتي أكثر من نصف واردات الصين من غينيا، كما أنها تصدر ما يقرب من 50٪ من جميع البوكسيت المنقول بحرا في العالم، ويشير مشروع سجلات بيانات التجارة الدولية إلى أن غينيا ربما شهدت ارتفاعًا بنسبة 3٪ في عام 2020 عن 64 مليون طن تم تصديرها في عام 2019.





- سيراليون

في عام 2018 ، شهدت سيراليون ارتفاعا بأكثر من 22٪ في صادراتها من البوكسيت، حيث سجل الحجم الإجمالي 1.99 مليون طن - قبل أن ينخفض ​​بنسبة 13٪ في عام 2019، كما تشتهر سيراليون بالماس، ولديها أيضا عملية تعدين كبيرة للبوكسيت وصدرت حوالي 1.73 مليون طن من الخام في عام 2019 - مما جعلها في المرتبة الثانية في القائمة.









وتم العثور على معظم رواسب البوكسيت في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في الجنوب في شبه جزيرة فريتاون وفي الشمال في Kamakwie



وMakumre، وفي عام 2018 شهدت سيراليون ارتفاعا بأكثر من 22٪ في صادراتها من البوكسيت، حيث سجل الحجم الإجمالي 1.99 مليون طن - قبل أن ينخفض ​​بنسبة 13٪ في عام 2019.









لكن الخبراء يقدرون أن عام 2020 إيجابي إلى حد ما على الرغم من جائحة فيروس كورونا، مع توقع نمو بأكثر من 2٪ ، مما قد يؤدي إلى وصول صادرات البوكسيت إلى حوالي 1.77 مليون طن.









- غانا

منذ الستينيات، خططت غانا لتشكيل صناعة متكاملة للبوكسيت والألمونيوم كجزء من تطورها الصناعي، وتعد الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، والتي تعد أكبر دولة في تعدين الذهب في إفريقيا، ثالث أكبر مصدر للبوكسيت في القارة حيث بلغ حجمها 1.4 مليون طن في عام 2019 - بانخفاض من 1.8 مليون طن في العام السابق.









وتمتلك الدولة أيضا ثالث أكبر احتياطيات من الخام في إفريقيا تقدر بنحو 960 مليون طن متري، يوجد معظمها في مناطق أواسو وكيبي ونيناهين، ويمكن أن تشهد اتفاقية بقيمة 2 مليار دولار مع الصين تطوير مشروع آخر للبوكسيت في غانا، والذي من شأنه أن يؤدي ليس فقط إلى مصافي الألومينا ولكن أيضًا للسكك الحديدية والبنية التحتية للطرق لنقل الخام.









- موزمبيق

تعد موزمبيق رابع أكبر مصدر للبوكسيت في إفريقيا حيث بلغ 8870 طنًا في عام 2019، بعد زيادة بنسبة 20٪ عن أرقام عام 2018، وتمتلك الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا ما يقدر بنحو 2 مليون طن من احتياطيات البوكسيت، تم استغلال منجمها مينا ألومينا، الذي يقع في مقاطعة مانيكا، بشكل مستمر منذ عام 1935.









يمتلك المنجم المملوك للعائلة القدرة على إنتاج حوالي 12000 طن سنويًا. لكن في عام 2016 ، انخفض الإنتاج إلى حوالي 3000 طن بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد وفي زيمبابوي المجاورة ، سوق التصدير الرئيسي، ومن المتوقع أن ترتفع صادرات موزمبيق من البوكسيت بنسبة 19٪ في عام 2020 ، على الرغم من أن أرقامها الإجمالية وصلت إلى حوالي 10547 طنًا.