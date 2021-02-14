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رياضة

تحت قيادة رانجواجا.. 30 دقيقة تدريبات بدنية في بداية مران الأهلي

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:05 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابوعلم
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة من التدريبات البدنية لمدة ٣٠ دقيقة بقيادة كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق. 

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية في بداية المران، قبل أن يستكملوا تدريباتهم بالكرة. 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، عقب التتويج بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني في المباراة المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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