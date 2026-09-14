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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عماد أبو الرب: أوكرانيا قلقة من الموقف الأمريكي ودوره في الوساطة مع روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
عادل نصار

قال الدكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، إنّ أوكرانيا تشعر بالقلق من الموقف الأمريكي، موضحًا أن الولايات المتحدة معنية بعدم مهاجمة أوكرانيا للعمق الروسي حتى لا يؤثر ذلك على أسعار الطاقة، بما فيها الديزل.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الموقف الأمريكي الوسيط المأمول ينبغي أن يكون حياديًا ويرتكز على التوازن في الخطاب، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تأخذ في الاعتبار أمن الطاقة وأمن الغذاء.

وأشار إلى أن أمن الغذاء أصبح مهددًا بسبب تعطل البحر الأسود، موضحًا أن أغلب الموانئ الأوكرانية تتعرض للضربات، باستثناء موانئ أوديسا وإسماعيل وميكولاييف التي تعرضت هي الأخرى لضربات خلال شهر واحد.

وتابع، أن هناك نوعًا من الإغلاق المحكم على حركة السفن، ما أدى إلى سقوط ضحايا، بينهم بحارة وسفن تجارية، وبعضهم من دول آسيوية وغيرها.

وأكد أن المأمول هو أن يكون للولايات المتحدة دور فاعل يتجه نحو تبني خطاب يدعو الرئيسين إلى التوقف عن مهاجمة المدن، والعمل على الحد من استهداف المناطق المدنية من الطرفين.

عماد أبو الرب المركز الأوكراني الولايات المتحدة

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