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فن

ماجد المصرى يوجه رسالة رومانسية لـ زوجته.. شاهد

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:39 م
صدى البلد
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سيد احمد
هنا الفنان ماجد المصرى زوجته بـ مناسبة عيد الحب ونشر صورة له معها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام .


وعلق ماجد المصرى على الصورة قائلا " كل عيد حب وإنتي طيبه بحبك ياروح الروح  ".



يذكر أن أحدث أعمال الفنان ماجد المصري، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي عرضت في موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها: حسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي على، وإخراج أشرف زكي.


من ناحية اخرى عبر الفنان ماجد المصري، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن مشاركته في مسلسل "الوجه الآخر" الذى يخوض به ثاني بطولاته في مجال الدراما، وقال ماجد المصري، في تصريح لـ"صدى البلد": "إنه لا مانع لديه من تقديم جزء ثان من مسلسل "الوجه الآخر" خاصة أن العمل يحتاج إلى هذا الأمر".

وتابع: "أنا من مؤيدي مسلسلات الأجزاء خاصة أن الأحداث تتطلب هذا والجمهور يفضل هذه النوعية من الأعمال منذ فترة طويلة". وأضاف ماجد: "أن البطولة الجماعية أثبتت نجاحها خاصةً في الفترة الحالية، وهناك أكثر من عمل تفوق مؤخرًا".


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