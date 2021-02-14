رئيس جامعة دمياط يتفقد معامل كلية الطب البشري

تفقد اليوم الأحد ، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة آخر تجهيزات معامل كلية الطب البشري بعد استكمال عدد كبير من الأجهزة بها.





وأشار رئيس الجامعه ،الى ان الجامعه تحرص على تشغيل الكلية في أقرب وقت لتقليل اغتراب الطلاب المتفوقين واستقطاب أفضل العناصر من أعضاء هيئة التدريس عن طريق النقل والإعلان للعمل بالكلية لرفع مستوى الرعاية الصحية بمحافظة دمياط.





وتابع رئيس الجامعه ،الى انه سيتم تجهيز لائحة دراسية تراعي جميع المتطلبات الدولية والمحلية.





وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة من الدكتور أشرف طلعت القائم بعمل عميد كلية الطب البشري والفريق المعاون له من أعضاء هيئة التدريس والإداريين ، لتجهيز معامل الكلية بأفضل وأحدث التجهيزات العملية، وكذلك متطلبات السلامة والحماية المدنية وأنظمة المراقبة الإلكترونية لضمان جودة العملية التعليمية بكلية الطب البشري.





اقرأ أيضا:



