ضبط 113 كيلو فسيخ ولحوم فاسدة في دمياط

شنت مديرية الطب البيطري بدمياط، حملة موسعة للتفتيش على المحلات التجارية والأسواق، للتأكد من سلامة المنتجات والسلع المعروضة للبيع.





وتمكنت الحملة من ضبط 50 كيلو فسيح مملح عبارة عن أسماك الطوبار المملحة الفاسدة و35 كيلو من السردين المملح الفاسد كما تم ضبط كرتونة أسماك مستوردة منتهية الصلاحية بوزن 8.5 كيلو، ولحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الادمى بإجمالي مضبوطات 113.5 كيلو جرام





جاءت الحملة تحت إشراف الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط والدكتور طارق يوسف أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم والدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش والدكتورة ولاء جعفر رئيس قسم المجازر بالاشتراك مع السيد سلامة بالرقابة

التموينية.





وتم تحرير محاضر بالمضبوطات تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.





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