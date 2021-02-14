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جهاز تنمية المشروعات: 220 ألف منشأة في مصر تقع تحت مظلة المشروعات الصغيرة.. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:31 م
طارق شاش
طارق شاش
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إبراهيم القادري
قال المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ان المنشآت الخاصة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة تمثل 98 % من إجمالي عدد المشروعات في مصر  .

وأضاف طارق شاش خلال لقائه على قناة اكسترا نيوز ، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 43 % لافتا أن المشروعات متناهية الصغر تستحوذ على 95% من إجمالي القطاع الخاص المصري .

واوضح طارق شاش ، أن هناك 220 ألف منشأة في مصر تقع تحت مظلة المشروعات الصغيرة  وعدد المنشآت التي تقع تحت مظلة المشروعات المتوسطة يقدر بنحو 2000 منشأة .
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