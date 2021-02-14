جهاز تنمية المشروعات: 220 ألف منشأة في مصر تقع تحت مظلة المشروعات الصغيرة.. فيديو

قال المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ان المنشآت الخاصة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة تمثل 98 % من إجمالي عدد المشروعات في مصر .





وأضاف طارق شاش خلال لقائه على قناة اكسترا نيوز ، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 43 % لافتا أن المشروعات متناهية الصغر تستحوذ على 95% من إجمالي القطاع الخاص المصري .



