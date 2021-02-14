إنشاء لجنة لتوحيد المبادئ حول مسائل التسجيل والتوثيق في الشهر العقاري

أصدر السيد سلامة أمين عام المصلحة قرار رقم ١٠١ لسنة ٢٠٢١ شهر عقاري بإنشاء "لجنة توحيد المبادىء"، لأول مرة في تاريخ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق منذ نشأتها عام ١٩٤٦م .





وشمل القرار تكليف الدكتور أحمد زيدان العضو الفني بالمصلحة رئيسًا لها وتضم في عضويتها عدد من الأعضاء الفنيين من إدارات مختلفة.





وتعد لجنة توحيد المبادىء هي أول لجنة قانونية بالشهر العقاري لعلاج حالات اختلاف أو تعارض أو تداخل بعض احكام ومسائل التسجيل العقاري والتوثيق في ضوء ما أنتجه التطبيق القانوني العملي لقوانين الشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني المتنوعة وما لحقها من مئات المنشورات الفنية والكتب الدورية والمكاتبات المفسرة لها والعديد من المسائل الفقهيه التي تفرزها التنفيذ العملي شهرًا وتوثيقًا.





وأكد مصدر بمصلحة الشهر العقاري أن القرار يهدف لعلاج أزمة التعارض أو التداخل أو العدول عن بعض مبادئ التسجيل العقاري والتوثيق بمصر وخاصة مع تنوع التشريعات ولوائحها التنفيذية وتسارع ظهور بعض العقبات الفنية اليومية لموثقي الشهر العقاري عند التطبيق القانوني العملي.