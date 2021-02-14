مصير انتخابات الصحفيين.. وجمال عبد الرحيم يزف بشرى للصحف المتقدمة للتكويد

كشف جمال عبد الرحيم رئيس لجنة التكويد بنقابة الصحفيين، حقيقة تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين، مؤكدا الشائعات تحيط بامكانية أجراء الانتخابات.





وقال عبد الرحيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن انتخابات نقابة الصحفيين تتم مرة كل عامين، مضيفا أنها تجرى في الجمعة الأولى من شهر مارس.





وتابع رئيس لجنة التكويد بنقابة الصحفيين، أنه ارسلنا خطاب لمجلس الدولة بامكانية أجراء الانتخابات على مدار ثلاث ايام، والتي ردت بعدم اختصاصه والذهاب للجهات المعنية في الدولة.





وأشار كشف جمال عبد الرحيم رئيس لجنة التكويد بنقابة الصحفيين، إلى أن وزارة الصحة اوصت وحذرت من أجراء الانتخابات في الفترة المقرر، مؤكدا أن نقابة الصحفيين قررت أجراء الانتخابات وفتح باب الترشح.





وتابع جمال عبد الرحيم، أنه تستطيع إجراء الانتخابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد خلال فترة الانتخابات بكل التزام.

وأكد ان الجرائد العشر المتقدمة للتكويد في نقابة الصحفيين سيتم قبولها والصحفيين فيها سيلتحقون بالنقابة في الفترة الحالية.