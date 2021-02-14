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رياضة

سلبية مسحة كورونا للاعبي البنك الأهلي قبل مواجهة المقاصة

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:16 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
جاءت نتيجة مسحة كورونا للاعبي فريق الكرة بنادي البنك الأهلي سلبية قبل مواجهة فريق المقاصه في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الثلاثاء القادم في الثانية والنصف عصرًا علي ملعب المقاولون العرب .

واستأنف فريق البنك الأهلي تدريباته امس استعدادا لمواجهة مصر المقاصه ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز أجري فريق البنك الأهلي اليوم مسحه كورونا المعتاده قبل اللقاءات الرسمية.

وشهد المران عودة محمد عبد الرحمن لعبه للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة ومازال الرباعي محمد مجدي ومحمد مثناني ومحمد كوفي واحمد ياسر في مرحلة التأهيل مابعد الإصابة قبل العودة

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