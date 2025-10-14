شقيقه يتعاطى الشابو.. كشف غموض جثة عثر عليها الأمن بزراعات نجع حمادى

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من كشف غموض جثة الطالب المذبوح داخل منطقة زراعية بمركز نجع حمادى شمال قنا.

وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجني عليه، حيث اعتاد تناول مخدر الشابو، وسدد عدة طعنات لشقيقه فى الرقبة بآلة حادة "منجل"، نتج عنها وفاته فى الحال.

وتمكن المتهم من الفرار تاركاً شقيقه جثة هامدة غارقاً فى دمائه وسط المنطقة الزراعية، إلى أن عثرت عليه أجهزة الأمن.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وإيداعه مركز شرطة نجع حمادى، تمهيدًا لمباشرة التحقيقات معه من قبل النيابة العامة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة.

كانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة طالب عمره 12 عاما، ملقاة بالطريق الزراعي بالقرب من قرية الشرقي بهجورة بنطاق مركز نجع حمادي.