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أخبار العالم

قادة الإمارات يعزون رئيس الأرجنتين بوفاة كارلوس منعم

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:34 م
الامارات
الامارات
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أمينة الدسوقي


بعث خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية إلى الرئيس ألبرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين في وفاة الرئيس الأرجنتيني الأسبق كارلوس منعم.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس ألبرتو فرنانديز.



وفي سياق متصل أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإنجاز التاريخي الذي حققه أبناء وبنات الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ، يؤكد أن العزيمة والإصرار كانا العامل الأساسي وراء النجاح، وأن الرهان على الشباب وتعزيز قدراتهم ودعم مشاركتهم وتواجدهم في قلب مسيرة التنمية، يعتبر نهجًا راسخًا تؤمن به الإمارات منذ قيام الاتحاد وحتى الآن

جاء ذلك خلال ترؤس بن راشد اجتماعًا لمجلس الوزراء والذي عقد اليوم - الأحد - في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث أشاد المجلس، خلال جلسته، بالإنجاز التاريخي لدولة الإمارات وللأمة العربية والإسلامية بوصول مسبار الأمل للمريخ، فيما اعتمد عددًا من القرارات والمبادرات في إطار تطوير العمل الحكومي الاتحادي

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