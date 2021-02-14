غرامة مليون جنيه.. السجن ٦ سنوات لـ 5 متهمين في قضية الاتجار بالبشر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة 5 متهمين غيابيًا بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل متهم 200 ألف جنيه، كما قضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة اخر بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنية فى اتهامهم بـ"الاتجار بالبشر" وتهريبهم إلى دولتي إيطاليا واليونان بإجمالي مبلغ مليون جنيه و 200 ألف جنيه لجميع المتهمين.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين بشير عبد العال و محمد احمد صبري وأمانة سر هاني شحاتة وتامر حماد

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كشف امر الاحالة قيام المتهمين بتأسيس جماعة نظمة لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول، كما شرعوا فى تهريب 12 شابًا إلى دولتي إيطاليا واليونان عبر دولة تركيا حال كونهم لم يبلغوا 18 عامًا، وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية.