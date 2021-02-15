أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15-2-2021

سعر عيار الذهب 21 الأكثر مبيعًا في مصر 796 جنيهًا للجرام وذلك دون مصنعية. شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 فبراير 2021 حيث بلغ21 الأكثر مبيعًا في مصر 796 جنيهًا للجرام وذلك دون مصنعية.





أسعار الذهب :

وينشر موقع "صدى البلد" الإخباري في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم 15 فبراير 2021 في مصر.





- سعر جرام الذهب عيار 24 :

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية،اليوم الاحد 910 جنيهًا، وهو العيار الأعلى سعرا في مصر.





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- سعر جرام الذهب عيار 21 :

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، ليبلغ نحو 796 جنيها ، وهو العيار الأكثر مبيعا في مصر حاليا.





- سعر جرام الذهب عيار 18 :

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعرا يبلغ 682 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب ؛ وهو العيار الأكثر مبيعا بالوجه البحري.





- سعر الجنيه الذهب اليوم :

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6448 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارا.





سعر أوقية الذهب :

فيما سجلت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27300 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.





سعر كيلو الذهب :

سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 910 ألف جنيه اليوم، ويزن 1000 جرام من عيار 24.





وبلغ سعر أوقية الذهب عالميا خلال التعاملات الآن نحو 1806 دولارات.





وحققت مصر صادرات من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.





كما أن أسعار الذهب، اليوم، في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.