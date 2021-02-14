توقف عنه.. خطأ نرتكبه عند عمل صلصلة الطماطم

فكر في الأمر نقوم بطهي البطاطس والمكرونة في الماء مع قليل من الملح. من الناحية المثالية ، يجب أن تكون المياه مالحة مثل مياه البحر لجعل الطعام لذيذًا قدر الإمكان. حسنًا ، قد يكون مالحًا مثل مياه البحر أمرًا مبالغًا فيه ، لكن لا ينبغي لنا بالتأكيد أن نخجل من إضافة الملح إلى ماء الطهي. بالحديث عن إضافة الملح ، اتضح أن الملح مهم جدًا أثناء تحضير هذه الخضار لتحقيق أقصى استفادة من المذاق والقوام.

فكر في الأمر نقوم بطهي البطاطس والمكرونة في الماء مع قليل من الملح. من الناحية المثالية ، يجب أن تكون المياه مالحة مثل مياه البحر لجعل الطعام لذيذًا قدر الإمكان. حسنًا ، قد يكون مالحًا مثل مياه البحر أمرًا مبالغًا فيه ، لكن لا ينبغي لنا بالتأكيد أن نخجل من إضافة الملح إلى ماء الطهي. بالحديث عن إضافة الملح ، اتضح أن الملح مهم جدًا أثناء تحضير هذه الخضار لتحقيق أقصى استفادة من المذاق والقوام.

على الرغم من أنه قد يبدو غريبًا بعض الشيء ، إلا أن الطماطم والملح مزيج مثالي. يضمن الملح أن تمتزج نكهات المكونات الأخرى جيدًا. على سبيل المثال ، يساعد الملح على إبراز المذاق الحلو للطماطم. مثال آخر هو استخدام قليل من الملح عند خبز الكعك والمعجنات. يساعد هذا أيضًا في تحسين نكهة الكعك والفطائر!

على الرغم من أنه قد يبدو غريبًا بعض الشيء ، إلا أن الطماطم والملح مزيج مثالي. يضمن الملح أن تمتزج نكهات المكونات الأخرى جيدًا. على سبيل المثال ، يساعد الملح على إبراز المذاق الحلو للطماطم. مثال آخر هو استخدام قليل من الملح عند خبز الكعك والمعجنات. يساعد هذا أيضًا في تحسين نكهة الكعك والفطائر!





مكونات متعددة

لذلك لا غنى عن الملح عند استخدام الطماطم مع المكونات الأخرى في الطبق. هل تستخدم عددًا من الأعشاب والتوابل في طبق واحد؟ إذا كان الأمر كذلك ، فإن الملح سيساعد على إبراز نكهة تلك الطماطم اللذيذة والعصارية ، دون أن تغمر نكهاتها جميع النكهات الأخرى على طبقك!



