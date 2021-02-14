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حوادث

مصرع طفل أثناء عبور الطريق في البحيرة

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:46 م
جثة
جثة
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أسماء الجنبيهى

لقى طفل مصرعه، اليوم الاثنين، صدمته سيارة مسرعة أثناء عبور الطريق بقرية زاوية حمور بمركز الدلنجات  بمحافظة البحيرة وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى  المركزى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بطفل أثناء عبوره الطريق بقرية زاوية حمور التابعة لدائرة المركز مما تسبب فى وفاته فى الحال، بالانتقال والفحص تبين وفاة مراد محمد عبد الغني السقا 3سنوات مقيم في قرية زاوية حمور.


تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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