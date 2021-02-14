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وصول الحرارة لـ12 درجة.. الأرصاد تحذر: أمطار وعواصف على هذه المناطق.. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:51 م
الأرصاد
الأرصاد
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محمد القاضي
قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التبؤات بهيئة الأرصاد الجوية،  إن البلاد لن تتعرض لعاصفة ثلجية، مؤكدا :"جو ليس قطبيا".

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مصر سوف تتعرض خلال الأيام القليلة المقبلة لمنخفض جوي، موضحا انه من المتوقع وصول درجة الحرارة لـ12 درجة مأوية خلال يوم الأربعاء المقبل، ودرجة الحرارة الصغرى ستصل لـ4 او5 درجات على بعض المناطق.

وأشار مدير إدارة التبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى  أن ذروة موجة الطقس السيئ ستكون يومي الأربعاء والخميس في الأسبوع الحالي.

وأوضح أنه من المتوقع وصول درجة الحرارة لصفر وأقل من صفر أيضا لكن في بعض المناطق وفي مقدمتها سانت كاترين، لافتا إلى أنه متوقع أن هطول الأمطار علي أماكن متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد.

وتابع: "يتزامن مع انخفاض درجات الحرارة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة علي أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، وقد تصل إلى حد العاصفة علي الأماكن المكشوفة ومجن شمال الصعيد مما يزيد الإحساس بالبرودة".

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