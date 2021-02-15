رئيس جامعة حلوان: نولي اهتماما بالأنشطة الطلابية لاستغلال طاقة الشباب

قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن جامعة حلوان تولى أهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية والرياضية التي من شأنها أن تساهم في استغلال طاقات الشباب وتوجيهها توجيهًا صحيحًا بما يعود عليهم بالنفع صحيًا وبدنيًا ونفسيًا، إيمانا بأن العقل السليم في الجسم السليم، فضلا عن الأهمية الكبيرة للرياضة ودورها فى رفع الروح المعنوية وتأثيرها الايجابي لممارسيها والنشاط والثقة والحيوية والسعادة التى تمنحها للفرد الرياضي.





قال على السيد، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، أن الاتحاد يستعد لتنفيذ العديد من المسابقات الثقافية والفنية والاجتماعية بنظام الأون لاين خلال إجازة نصف العام الدراسى وخلال الفصل الدراسى الثانى حفاظا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا.





هذا وتنظم اللجنة الرياضية باتحاد طلاب جامعة حلوان، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب مسابقة online free style لأفضل مهارة رياضية لطلاب الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.





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يذكر أن المسابقة تقام من خلال قيام كل طالب بتقديم مهارته الرياضية وتصويرها من خلال فيديو وإرساله علي رسائل صفحة اتحاد طلاب جامعة حلوان ومرفق معه صورة كارنية الطالب.



