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تعليم

رئيس جامعة حلوان: نولي اهتماما بالأنشطة الطلابية لاستغلال طاقة الشباب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:00 ص
ماجد نجم
ماجد نجم
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إسلام خالد
قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن جامعة حلوان تولى أهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية والرياضية التي من شأنها أن تساهم في استغلال طاقات الشباب وتوجيهها توجيهًا صحيحًا بما يعود عليهم بالنفع صحيًا وبدنيًا ونفسيًا، إيمانا بأن العقل السليم في الجسم السليم، فضلا عن الأهمية الكبيرة للرياضة ودورها فى رفع الروح المعنوية وتأثيرها الايجابي لممارسيها والنشاط والثقة والحيوية والسعادة التى تمنحها للفرد الرياضي. 

قال على السيد، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، أن الاتحاد يستعد لتنفيذ العديد من المسابقات الثقافية والفنية والاجتماعية بنظام الأون لاين خلال إجازة نصف العام الدراسى وخلال الفصل الدراسى الثانى حفاظا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا. 

هذا وتنظم اللجنة الرياضية باتحاد طلاب جامعة حلوان، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب مسابقة online free style لأفضل  مهارة رياضية  لطلاب الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

يذكر أن المسابقة تقام من خلال قيام كل طالب بتقديم مهارته الرياضية وتصويرها من خلال فيديو وإرساله علي رسائل صفحة اتحاد طلاب جامعة حلوان ومرفق معه صورة كارنية الطالب.

أعلنت كلية التجارة وإدارة الاعمال بجامعة حلوان، عن استئناف اعمال الامتحانات المؤجلة ابتداء من يوم الجمعة الموافق 26 فبراير وحتى يوم الجمعة 19 مارس، وذلك على ضوء القرارات الوزارية الجديدة بمد إجازة نصف العام الدراسي أسبوعا اخر .

وأوضحت الكلية، عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن اعمال الامتحانات ستتم وفقا للجداول المعدلة والتى يمكن الاطلاع عليها من خلال  هذا الرابط : https://drive.google.com/.../11...

وقال عبد الغفار خلال برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد ، انه لا يوجد اى حذف فى المقررات الدراسية ،  كما سيتم استكمال العام الدراسى فى موعده ولا يوجد تأجيل ، كما أكد على أن الفصل الدراسى الثانى سيكون بنظام التعليم الهجين.
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