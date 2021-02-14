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رياضة

بيراميدز يواصل الإبهار خارج الديار في الكونفدرالية

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:19 م
صدى البلد
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حسن العمدة
واصل فريق بيراميدز نتائجه المميزة للغاية خارج الديار في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما حقق الفوز في مباراة اليوم على نظيره راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بذهاب دور الـ32 الثاني من البطولة.

وسجل ثنائية بيراميدز في مباراة اليوم لاعبه إسلام عيسى ليقطع فريقه شوطا في طريق التأهل لدور المجموعات من البطولة الأفريقية.

ورفض فريق بيراميدز الخسارة في جميع مبارياته خارج أرضه التي شارك فيها منذ مشاركته في بطولة الكونفدرالية منذ الموسم الماضي، ووصل الفريق السماوي للمباراة النهائية في النسخة الماضية من البطولة لكنه خسر في المباراة النهائية أمام نظيره نهضة بركان المغربي بهدف دون رد والتي أقيمت بالمغرب، ولا تعتبر خسارة خارج الأرض كونها دورة مجمعة أقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بالمغرب.

بيراميدز خاض 8 مباريات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية خارج ملعبه ونجح خلالها في الحفاظ على سجله خاليا من الخسارة.

وفيما يلي مباريات بيراميدز خارج ملعبه خلال مشاركته ببطولة الكونفدرالية الأفريقية: 

إيتوال دي كونغو * بيراميدز ١-٤
شباب بلوزداد الجزائري 0 × بيراميدز 1 
يانج أفريكانز التنزاني 1 × بيراميدز 2
إينوجو رينجرز النيجيري 1 × بيراميدز 3
المصري البورسعيدي 1 × بيراميدز 2
نواذيبو الموريتاني 1 × بيراميدز 2
زاناكو زاميبيا 0 × بيراميدز 3
راسينج كلوب أبيدجان 0 × بيراميدز 2
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