المقاولون العرب يوضح موقف مستحقات سيف الدين الجزيري وطاهر محمد طاهر لدى الزمالك والأهلي

كشف محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون، عن حقيقة عدم استلام الأقساط الذي وجب سدادها من نادي الزمالك والأهلي مقابل الصفقات التي رحلت من ذئاب الجبل الى قطبي الكرة المصري.





وقال عادل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورتس 2، إن المقاولون العرب تسلم مستحقات سيف الدين الجزيري الواجب سدادها من نادي الزمالك قبل موعدها بأيام، دون أي تأخير.





وأضاف عادل أن، صفقة طاهر محمد طاهر قيمتها على أقساط ونتسلم كلِ قسط على حدة.





وأشار المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب الى أن، يوجد بنود في عقد طاهر محمد طاهر تنص على تقاضي مستحقات عند تسجيله أهداف ومشاركاته في البطولات الدولية مثل دوري أبطال إفريقيا، وكأس العالم للأندية.





وتابع:" يوجد نقاشات بيننا وبين قطبي الكرة المصرية والود متبادل، ولا يوجد أي تعثر في أي مستحقات أو صفقات بيننا والأهم هي مصلحة الكرة المصرية.