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حوادث

ضبط 18 طن منظفات صناعية مغشوشة داخل مصنع بالشرقية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:00 ص
منظفات صناعية
منظفات صناعية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (18,9 طن "منظفات صناعية" متعددة الأغراض معبأة داخل براميل وعبوات بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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