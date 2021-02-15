نبيل الحلفاوي يهنئ نجل أيمن بهجت قمر بعيد ميلاده

احتفل الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابة بتويتر بعيد ميلاد نجل الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر .

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏‎كل سنة وانت طيب يا بهحت.. فرحت أوي لما شفت اسمك.ربنا يستجيب لدعوة والدك وإن شاء الله يفرحوا بيك وتفرح بنفسك وبنجاحك ويخليهوملك ويخليك ليهم يا رب ويديكم الصحة جميعا".

وينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.



وعلى جانب آخر يحرص الفنان نبيل الحلفاوي علي إبداء رأيه في كافة القضايا المطروحة والتي تشغل الراي العام سياسية، فنية ، ورياضية ويهتم بالرد على متابعية والتفاعل معهم.

