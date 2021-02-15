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أخبار العالم

تحذير شديد اللهجة من السلطات الأمريكية بسبب كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:21 ص
كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة
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شريف سيد
حذرت رئيسة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من رفع تفويضات ارتداء الكمامة في البلاد، قائلا إن أرقام إصابات فيروس كورونا المستجد اليومية التي على الرغم من الانخفاضات الأخيرة، إلا أنها لا تزال أكثر من ضعف المستويات التي شوهدت في الصيف الماضي.

وقالت الدكتورة روشيل والينسكي إن متطلبات تغطية الوجه لا تزال حرجة بعد أيام فقط من رفع حكام ولايتي أيوا ومونتانا تفويضات ارتداء الكمامة طويلة الأمد في ولاياتهم، وفق ما نقلته وكالة رويترز. 

وأضافت أن منع حدوث المزيد من حالات العدوى أمر أساسي لإعادة فتح المدارس بأمان واستعادة مستوى معين من الحياة الطبيعية حتى يمكن تحقيق المناعة الجماعية من خلال التطعيمات الجماعية.

وحول إن ما إذا كان بإمكان الأمريكيين التطلع إلى السير في الشارع دون ارتداء قناع بحلول نهاية العام، قالت "إن هذا يعتمد الكثير على كيفية تصرفنا الآن".

وردا على سؤال حول ما إذا كان لا يزال من السابق لأوانه أن تلغي الدول القواعد التي تتطلب استخدام أقنعة الوجه في الأماكن العامة، أجابت والينسكي ، "بالتأكيد".
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