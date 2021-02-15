الصحف الإماراتية.. نجاح كبير للبروتوكول المصري لعلاج كورونا.. أسبوع الحسم في تونس.. جرائم حوثية جديدة

الصحف الإماراتية:

*نجاح كبير للبروتوكول المصري في مواجهة كورونا

*أسبوع حاسم في تونس

*جرائم حوثية جديدة عبر استهداف المدنيين في السعودية









سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات في الشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، كشف مصدر بوزارة الصحة المصرية أن نسبة التعافي من فيروس كورونا باستخدام البروتوكول العلاجي المصري لمرضى «كورونا» ارتفعت بشكل كبير عن الموجة الأولى للفيروس، عازيًا ذلك إلى دقة التفاصيل الموجودة في البروتوكول، ودقة تصنيف الإصابات بالفيروس في البروتوكول، ودقة وصف الحالات سواء الأطفال أو البالغين وحتى كبار السن، أو الذين يعانون من بعض الأمراض، ووصف الأمراض سواء في مراحل متقدمة أو متأخرة من الإصابة.





ولفت إلى أن البروتوكول العلاجي لفيروس «كورونا» قد تم تعديله 4 مرات، لإضافة بعض التحديثات العلمية التي تم الاتفاق عليها من قبل اللجنة من خلال التجارب السريرية على المرضى للعديد من الأدوية، وإقرارها من منظور مصري خالص.





ومن السعودية، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.





ومن ناحية أخرى، أعادت المملكة العربية السعودية جدولة إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بعدما تكللت جهودها بالحصول على كمية إضافية من اللقاحات، فيما مددت التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا 20 يومًا، وكشفت مصادر مطلعة عن وصول شحنة جديد للبلاد من لقاح «فايزر - بيونتيك»، في وقت بدأت وزارة الصحة العُمانية التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح فايزر.





وإلى تونس، تدخل الأزمة السياسية في تونس أسبوعًا حاسمًا، اليوم، إما بحصول رئاسة الحكومة على قائمة الوزراء الجدد المرفوضين من قبل الرئيس قيس سعيد، وإعفائهم من مهامهم قبل أن يباشروها، أو باتجاه رئيس الحكومة هشام المشيشي الى تشكيل حكومة مصغرة من 16 وزيرًا حاليًا، إذ يقوم الوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان وسبق لهم أن أدوا اليمين الدستورية بإدارة حقائب جديدة إلى جانب حقائبهم الأصلية، كأن يتولى المشيشي وزارة الداخلية التي يديرها بالوكالة إلى جانب رئاسة الحكومة.





وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة الأردنية البدء بتنفيذ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين، علمًا بأن السلطات الصحية منحت اللقاح لعشرات اللاجئين المقيمين بالمخيم في الـ 14 من الشهر الماضي، في مركز بمدينة المفرق شرقي المملكة.





ودوليا، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيعقد يوم الجمعة أول اجتماع له مع زعماء مجموعة السبع بشكل افتراضي لبحث سبل مواجهة فيروس كورونا والاقتصاد العالمي وتعامل المجموعة مع الصين.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإنجاز التاريخي الذي حققه أبناء وبنات الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ يؤكد أن العزيمة والإصرار كانا العامل الأساسي وراء النجاح، وأن الرهان على الشباب وتعزيز قدراتهم ودعم مشاركتهم ووجودهم في قلب مسيرة التنمية، يعتبر نهجًا راسخًا تؤمن به الإمارات منذ قيام الاتحاد وحتى الآن.





وفي العراق، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على "تويتر" القبض على "عصابة الموت" التي تهدد باغتيال الناشطين العراقيين في البصرة.





وإلى ليبيا، بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في مقر إقامته بمدينة القبة شرقي البلاد، مع رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، مستجدات الوضع وعدة ملفات مهمة، فيما واصل عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الانتقالية، العمل على تشكيل حكومته، مؤكدًا أنه بدأ فعليًا عملية التقييم لكل الترشيحات والسير الذاتية التي استلمها، تزامنًا مع مغادرة رئيس حكومة «الوفاق» فايز السراج، طرابلس، في زيارة خارجية، في حين دعت الخارجية الأمريكية تركيا للخروج من ليبيا واحترام نتائج ملتقى جنيف.





ومن صحيفة الاتحاد، قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، إنه لا يمكن إنقاذ بلاده من أزمتها الحالية من دون دعم الدول العربية والمجتمع الدولي.



