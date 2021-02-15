الطبيب الإنسان.. تنازل عن حقه مقابل تجهيز غرفة العمليات بمستشفى العريش

اعطي طبيب بمستشفي العريش العام محافظة شمال سيناء، درسا في الإنسانية، بعد أن تنازل عن حقه الشخصي اثر تعدي أقارب احد المرضي عليه بالضرب المبرح والتي حرر علي اثرها محضر بقسم ثاني العريش، وذلك بتحمل أقارب المريض نفقات تجهيز غرفة عمليات المستشفى بالأجهزة الطبية اللازمة ليعود ذلك بالنفع علي أبناء المحافظة من المترددين علي المستشفي .

جاء ذلك أثناء جلسة عرفية، تبناها رموز وعواقل من أبناء محافظة شمال سيناء، وفي حضور عضو مجلس النواب عن مدينة العريش وعدد من زملاء الطبيب بالمستشفي .حيث تم تقديم اعتذار رسمي و صريح للطبيب على الواقعة والتعهد بعدم تكرارها.



وقد اشترط الطبيب، مقابل التنازل عن المحضر أن يتعهد أقارب المريض الذين تعدوا عليه بالضرب أثناء تأدية عمله لتحمل تكاليف اصلاح وتجهيز غرفة العمليات بالمستشفي، حيث وافق أقارب المريض علي شراء الأجهزة المطلوبة.

وأعلن الدكتور أحمد زين العابدين أحمد، طبيب مقيم جراحة مخ وأعصاب بمستشفى العريش العام، أنه فضل ان يكون حقه إنسانيا وليس ماديا ، وذلك بإلزام أقارب المريض بتحمل تكلفة تجهيز قسم العمليات ليعود بالنفع علي أبناء المحافظة، ويكون درسا لكل من يحاول ان يتعرض للأطباء أثناء القيام بعملهم.





وكان الطبيب بمستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، قد تقدم ببلاغ بتعرضه للاعتداء عليه من مجموعة أشخاص اقارب مريض أثناء مناظرته لحالته بقسم الاستقبال، وحرر محضر بالواقعة برقم 3 أحوال قسم شرطة ثان العريش، كما قدم مذكرة لنقيب أطباء شمال سيناء ووزيرة الصحة بتفاصيل الواقعة.



وقد تضمنت تفاصيل الواقعة، كما جاءت فى البلاغ ان الطبيب كان يناظر حالة مريض برقم تردد 91 فى الساعة 4.30 عصرا بقسم العناية المركزة، بعد أن تم استدعائه لمناظرته بسبب تدهور مفاجئ لحالة المريض.



وتبين ان المريض يعانى نزيف حاد داخل تجاويف المخ واستسقاء على المخ، وقام بإجراء التحاليل الطبية العاجلة المؤهلة لمدى استعداد الحالة لجاهزيتها، وحاجتها لإجراء جراحة عاجلة للمخ من عدمه، وأثناء وقوفه بجوار سرير المريض فوجئ بأقارب المريض يقومون بالتعدى عليه بالضرب.



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